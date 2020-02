Huelga de un soldado ante el Congreso

Como ya la gran mayoría sabéis, me encuentro en Madrid, desde el pasado lunes 3 de febrero, en mi Huelga Indefinida de Protesta, en la Plaza de las Cortes justo en frente de los Leones, del Congreso de los Diputados.

En primer lugar, quiero agradecerles todo el apoyo moral y psicológico que durante muchos años me habéis demostrado por las Redes Sociales. Hoy en día y gracias a Dios, ese mismo apoyo se ha trasladado a la calle, ya sois muchos los españoles que habéis pasado por aquí, para mostrarme vuestro afecto y solidaridad conmigo, para traerme comida, para dejarme unas monedas para poder sobrevivir a esta lamentable situación y de igual manera, a esos muchos más que, de forma totalmente altruista y desinteresadamente, con el único afán máximo posible de poder ayudarme, habéis hecho vuestras donaciones en esa cuenta corriente facilitada, por parte de quienes tanto me llenan de aliento y me están de igual manera ayudando con todo esto, la Asociación Cuestión de Justicia y Honor creada por componentes que en su momento fueron militares de carrera, les ocurrieron las mismas injusticias que a mí, por parte del Ministerio de Defensa español y que hoy en día, fue creada esa asociación sin ánimo de lucro alguno, para poder apoyar ahora a soldados, militares que pasen por la misma situación como por ejemplo, la mía propia.

No me importa cada vez que llega alguna aportación de ayuda por vuestra parte la cantidad de hecho, he recibido hasta donaciones de 1 euro, euro que al menos me sirve para tomar algo caliente, que me reconforta y poder continuar aquí, luchando a morir hasta que se reconozcan por Ley lo que tanto me pertenece pero el Ministerio de Defensa español por lo visto es más que la propia Ley y por lo tanto, se niegan tajantemente a concederme, mi Derecho por la Discapacidad, a mi Pensión de Clases Pasivas del Estado.

No es nada fácil para mí esta huelga, esta protesta. Paso hambre, frío, lluvia, llanto, miserias, 12 horas diarias de lunes a viernes aquí fuera tirado en la calle vestido de militar, de 9 de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche. No, no es nada fácil y he de decir que en apenas 2 semanas del inicio de la misma, ya he bajado 7 kilos de peso corporal.

Quiero que sepáis Españoles que, existe y así se encuentra en mi poder, un Informe Pericial Forense Psiquiátrico el cual determina ese especialista y observando que por parte del Ministerio de Defensa, no son considerados sus conclusiones y tras las pruebas realizadas a mi persona, como especialista en la materia pues qué, dice que tras múltiples Periciales forenses emitidos por el mismo, y bajo la razón t argumentos ya especificados es por lo que determina qué: "nombra como máximo responsable de lo que pueda ocurrir con mi salud y mi propia vida, al Ministerio de Defensa Español".

Osea y por lo tanto, soy responsabilidad plena, de estar aquí tirado en la calle y bajo mis enfermedades, pues, de la Excma. Sra. Ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así mismo, os pongo al día sobre algo también muy importante ya que, y desde aquí fuera, mientras miro esos muros infranqueables del Congreso de los Diputados, he escrito un email directamente a la Presidencia del Gobierno osea, la misma que del Presidente del Gobierno Español, Excmo. Sr. Pedro Sánchez al cual, le transmito mi situación actual, así como lo ocurrido con la persecución sufrida por mis maltratadores dentro del Ejército y concluyo dicho correo, rogándole que por favor le transmita a su ministra de Defensa, cuánto tiempo piensa dejarme abandonado y tirado en la calle enfermo, reclamando mis derechos ya que, y como he dicho y se recoge en ese informe Pericial, soy máxima responsabilidad de la ministra Robles. Pues bien, dicho correo ha sido enviado hasta en cuatro ocasiones y en ninguna, me han contestado hasta el momento.

De igual manera, le he escrito al email de Casa Real de S. M. el Rey de España, Felipe VI, contándole mi situación, contándole los motivos de mi protesta ante el Congreso, contándole como han destrozado mi vida y la de toda mi familia, etc., pero y de igual manera, aún sin recibir contestación alguna por parte del monarca ni de ninguno de sus secretarios personales.

Las sensaciones hasta el momento son muy positivas, más de las esperadas para mí antes de que llegara el día de comienzo de esta protesta. Diversos diputados del Congreso, se han acercado para conocerme personalmente así como para interesarse por mi particular calvario así como mostrándome su máxima preocupación: Partido Comunista, Izquierda Unida, Partido Popular, Unidas Podemos etc...pero los que más y todo hay que decirlo tal cuál es la realidad, han sido diversos diputados del grupo parlamentario de VOX quienes por ahora, aparte de ser los que más se han acercado en días alternos pues, aparte de su igual interés y preocupación que el resto de partido pues, me han dado su palabra de estudiar mi caso con profundidad, me han pedido diversa documentación y me dicen a día de hoy que estudiarán profundamente la gravedad de mi caso, y tras ello, comenzarán a preguntar a la ministra de Defensa en celebración de pleno parlamentario por mi situación, por lo ocurrido y por qué estoy ahí fuera tirado en la calle bajo su única responsabilidad, entre otras más preguntas.

Como entenderéis, tras más de cinco años de guerra lucha y sufrimiento, al ver ahora estos frutos pues, más que agradecido, contento, feliz y por fin viendo un rayito de luz, para que se una vez ya por todas, le den solución a mi caso, pueda cerrar éste capítulo tan desagradable en el libro de mi vida y aún enfermo, poder llegar a vivir de una forma muy digna y con total tranquilidad algo qué, creo ser merecedor de ello tras tantas Injusticias vividas.



Para terminar. Sois muchos más los que por medio de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, privados en redes sociales, etc...me comentáis que tenéis la intención de ayudarme como sea posible, y como lo podréis hacer. Pues bien es muy sencillo. O bien pasando por aquí para traerme víveres con los que poder subsistir o bien y si así lo desean porque a nadie se le pone una pistola en el pecho, es totalmente desinteresado el apoyo y las donaciones, por medio de la cuenta corriente que ya he mencionado en esta carta, facilitada por esa Asociación de ex militares de carrera.

No contaba con un gran imprevisto y os explico: A pesar de solicitar y tener concedido el permiso para ello por parte de Delegación de Gobierno de Madrid, la primera noche de todas, la del 3 de febrero, se personaron tres coches de la Policía Municipal de Madrid quienes me dicen qué, allí tenía prohibido poder dormir en un saco, a plena noche y al raso.

Algo totalmente injusto e ilógico ya que como bien he comentado, soy autorizado por Delegación de Gobierno pero lo que realmente no entiendo ni le encuentro explicación lógica posible es qué, a mí se me niega ese derecho rotundamente pero sin embargo, ahí en esa misma plaza, duerme un Señor bajo plásticos todas las noches, ¿por qué yo no, y él sí? ¿Alguien me lo explica? Existe por ello claramente un agravio comparativo en contra de mi persona, en fin, para mal de males.

Y digo para mal de males ya que no contaba con ese imprevisto, lógicamente entenderán qué teniendo una sola fuente de ingresos y cobrando en la actualidad, 650 euros de paro pues imaginen, estoy ya por encima del cuello de ahogado. Comida, gastos imprevistos, pensión para dormir, etc.

Explico estas cuestiones imprevistas para mí, por esas tantas personas que he dicho y que me preguntan todos los días, de qué manera me podrían ayudar. Lo dicho pasando por allí y dejarme buenamente comida o bien y si así lo desean, aportando Ddonaciones a la cuenta corriente de la asociación.

A continuación, os dejo el número de cuenta corriente así como, lo que tendréis que poner en el asunto de vuestras aportaciones, es lo siguiente: Caso Soldado Agustín Fariña y, por razones de seguridad y bajo la Ley que ampara la Protección de Datos de Carácter Personal pues, solamente el segundo apellido de la persona que realice el ingreso.

Así podremos asociar las donaciones ya que se publicarán sin engaño alguno tanto los gastos como, el dinero recaudado para que pueda seguir luchando por mi ley y mis derechos. Algo que enormemente les estaré agradecido por el resto de días de vida qué me queden.

La asociación es nueva, aún tienen pocos socios y no existe ningún fondo, no sabéis cómo se me parte el alma porque hasta el momento, y puesto ese dinero de su propio bolsillo, la única ayuda económica que estoy recibiendo es por parte del Presidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, el buen Señor D. José Manuel Soto.



Sé que por ello, seré muy criticado, no solo existen españoles de bien que quieren ayudarme, también personas qué sin pensar, despotrican, me insultan, me llaman aprovechado, que quiero vivir del cuento, etc., en fin y aún así, y doliéndome mucho lo que tengo que leer a veces por las redes, no me queda más remedio que seguir pidiendo esa ayuda, no creo que un ser humano que pida ayuda por necesidad, esté haciendo nada malo ni cometiendo irregularidades ni pecado alguno.

Muchísimas gracias a todos los que me ayudáis y me quieran ayudar de igual manera a partir de este momento.

Muchísimas gracias a todos por intentar ayudarme, el que no pueda yo comprendo perfectamente qué, cada persona, cada familia es un mundo totalmente diferente, cada cual tiene sus problemas, sus gastos, sus hipotecas......todo lo entiendo y es comprensible. También están y seguirán estando aquí a mí lado en Madrid, en mi corazón!!, todo aquel, pueda aportar su granito de arena o no pueda aportar tal granito. Para mí todos, sois por igual y bienvenidos a mi interior.

¡Semper fidelis!

Vuestro Soldado Español, Agustín Fariña.