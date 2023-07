Feijóo, el gestor

Uno de mis mejores amigos apareció muerto en la estación de autobuses de A Coruña con una aguja en un brazo. El Chuqui hacía dos años que palmara. No fueron los únicos. Muchos fallecieron tras raras enfermedades que les provocaban joroba como búfalos. O les ponía la piel de la cara brillante y muy pegada al hueso, deformando sus facciones. En aquellos años Galicia se inundó de una marea blanca y negra que se llevó una generación entera de chavales gallegos. Mientras, sobre aquella marea, navegaba un joven y prometedor político arropado por los capos arousanos. Por aquel entonces Feijoo era el número dos de la Consellería de Sanidade. Y promovía contratos millonarios (pagados con dinero público) con las empresas de sus compañeros de singladuras. A cambio, éstos le dejaban ir de timonel. Años más tarde, en el Parlamento Gallego, Feijoo no recordaba nada de aquellas fiestas de pijamas en Andorra. Sólo reconoció que había nieve, mucha nieve. Ahora aspira a la presidencia de España. Ha desembarcado en Madrid con la aureola de buen gestor. En la capital no saben nada de que durante su mandato la deuda de todos los gallegos se multiplicó por tres. Estamos demasiado lejos. Ni los gritos de las Madres contra la droga les llegan. Gritos desgarradores para denunciar que sus hijos se hundían en aquella marea ante la pasividad de los mandatarios y de toda la sociedad. Para denunciar la complicidad de los que ahora resultan ser buenos gestores y con experiencia. Y la tienen. Gestionaron el futuro de aquellos adolescentes. Gestionaron sus vidas, pero sobre todo sobre todo…gestionaron sus muertes.

Nacho Carretero denunció en “Fariña” la connivencia de la clase política con la droga y un juez secuestró el libro. Por si hubiera un delito contra el honor de un alcalde fundamentó. Pero el juez se equivocó. No aplicó el artículo correcto. Lo que había realmente era un delito contra la Propiedad Intelectual. Plagio. Carretero copió todos los personajes de su libro del organigrama del PP gallego.