Advertencia definitiva de Begoña Gómez a Sánchez: “Mañana irán a por tus hijas”

Pedro Sánchez optó por tomarse cinco días de reflexión tras conocer la apertura de una investigación judicial sobre su esposa. La tuvo muy presente en la carta que envió a los ciudadanos anunciando que cancelaba su agenda para decidir sobre su futuro. En el entorno más cercano del presidente aseguran que un ultimátum de Begoña Gómez le llevó a esa decisión.

“Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”, decía en el texto, que continúa unas líneas más abajo:

“Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”.

Estaba “tocado” desde antes

Antes del anuncio de ese periodo de reflexión sobre su condición de presidente del Gobierno, Sánchez ya había dado pistas acerca de la situación Begoña Gómez ante las polémicas que la perseguían. “Ha sufrido, pero lo ha llevado con mucha entereza”, declaró hace unas semanas en ‘Lo de Évole’.

Fuentes cercanas al presidente, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, cuenta que el anuncio del paréntesis de cinco días“ no es fruto de un calentón”.

Explica que la denuncia de Manos Limpias solo ha sido el detonante, porque los ataques constantes contra su mujer le estaban pasando factura: lleva tiempo “tocado”, afirman.

“Mañana irán a por tus hijas”

En las horas siguientes a la noticia de la investigación judicial contra ella, y antes de que Pedro Sánchez difundiera la “carta a la ciudadanía”, una casi desesperada Begoña Gómez lanzó a su marido un dura advertencia: “Mañana irán a por tus hijas”.

Las fuentes consultadas afirman que ese comentario fue uno de los motivos principales que condujo al presidente a plantearse el dilema sobre su continuidad al frente del -Gobierno. El aviso de su mujer fue claro: “Hoy van a por mí, pero, si no pueden conmigo, mañana irán a por tus hijas”.

Al salir de la sesión de control en el Congreso, el miércoles, Sánchez se dirigió a La Moncloa, junto a su familia, y decidió escribir la carta. Como han contado varios medios, la redactó de su puño y letra, en solitario, sin ayuda de ningún asesor. No consultó con nadie, pero estuvo acompañado de su mujer en todo momento.

No han tenido exposición pública

Begoña Gómez y Pedro Sánchez llevan casados desde el año 2006. La mujer del presidente nació en Bilbao, en 1975, pero se crio en Valderas, un pueblo de 1.600 habitantes al sur de la provincia de León.

La boda se celebró en el 2006, después de que él le pidiese matrimonio en un restaurante. Fue un matrimonio civil, que ofició la socialista Trinidad Jiménez, entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid.

En ese momento, el presidente del Gobierno y su esposa ya eran padres. Su hija mayor, Ainhoa, nació en 2005. La segunda, Carlota, vino al mundo en 2007.

Ninguna de ellas ha tenido exposición pública, aunque su padre sí reveló en la campaña del 23-J, en el pódcast ‘La pija y la quinqui’, que su hija mayor estaba estudiando Psicología, y que las dos son aficionadas al baloncesto, como él.

No hacerle comparecer en el Senado

Las fuentes próximas al presidente a las que ha tenido acceso ECD aseguran también que la petición de su mujer de que no le hiciera “desfilar ante el Senado”, en la comisión de investigación, contribuyó definitivamente a que se planteara “si merece la pena” continuar al frente del Gobierno.

“No me hagas pasar por esto”, cuentan que le pidió su esposa.

A ese respecto, con la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, y después de que haya saltado por los aires una oferta de pacto del PP al PSOE para excluir a los familiares de las comisiones de investigación por el ‘caso Koldo’, ahora no es descartable que Génova se plantee citar a la mujer del presidente ante la comisión, o al propio Sánchez, quien, en cambio, hace unos días ya mostró su disposición a comparecer sin objeción alguna si era citado.

La historia de Begoña y Pedro

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se conocieron a principios de los 2000, en una fiesta en un chalé de Madrid. “Fui con unas amigas a una fiesta, y allí coincidimos con un grupo de amigos que me presentaron a Pedro”, relató ella misma. Fue “amor a primera vista” y enseguida comenzaron a vivir juntos.

No obstante, durante la campaña de 2015, Sánchez aseguró que no le resultó fácil conquistar a la que después se convirtió en su mujer. “No sabes la tabarra que le di, tuve que empeñarme mucho, me lo puso muy difícil”, dijo en una entrevista en el programa de Bertín Osborne, ‘En la tuya o en la mía’.

Esa insistencia dio resultado, ya que el poco tiempo él se trasladó al piso de ella en La Latina, para posteriormente mudarse a Pozuelo de Alarcón, su casa hasta su llegada a la Moncloa. “Yo no era tanto de bailar como de hablar. El break dance sí se me daba bien, me gustaba. Yo era muy determinado”, dijo Sánchez en el mismo programa de televisión.

El currículo de Begoña Gómez

La esposa del presidente es licenciada en Márketing por la ESIC, la Escuela de Negocios de Madrid, y tiene un máster en Administración de Empresas.

Poco antes de que Sánchez se convirtiese en presidente fue nombrada directora del África Center del Instituto de Empresa, cargo que dejó en 2023 para ser la codirectora del máster de Transformación Social Competitiva, en la Universidad Complutense de Madrid (Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia), un puesto que no ha estado exento de polémica debido a que ella no tiene titulación universitaria.

Previo a esto, y antes de su llegada a La Moncloa, en su currículo figura haber asesorado a distintas ONG’s, como Intermón Oxfam, Anesvad y Amnistía Internacional. También ha trabajado en compañías como Deutsche Bank y Ono, además de ser la directora de externalización comercial del Grupo Inmark -que se dedica a la consultoría, el outsourcing y la innovación-, hasta que en el año 2018 pidió una excedencia.