Begoña Gómez ha comenzado a ‘entrenar’ con Sánchez su comparecencia en el Senado.

Pedro Sánchez está convencido de que será llamado junto con su esposa, Begoña Gómez, a testificar en la comisión de investigación del Senado por el ‘caso Koldo’. Ha concluido que el PP terminará citándoles y, por ello, la pareja Sánchez-Gómez ha empezado a preparar esa comparecencia, también con la ayuda del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, el presidente ha transmitido a su círculo de máxima confianza que, si les citan para ir al Senado, “no tendrán reparos en acudir”.

Sánchez considera que su comparecencia, y la de su mujer si es citada, pondrán de manifiesto su nueva estrategia de que “estamos ante una oposición destructiva, que no da la batalla de las ideas, de las propuestas sino que, mediante el amedrentamiento y la intimidación, busca imponer una agenda regresiva y cultivar la desafección entre los ciudadanos”. Así lo ha explicado a los suyos.

No será llamada al juzgado ni como testigo

Sánchez da por hecho que la investigación iniciada contra su esposa acabará archivándose. En privado, destaca la negativa del juez de la Audiencia Nacional que lleva el ‘caso Koldo’ de citar a Begoña Gómez, porque considera que lo único que hay contra ella son “informaciones no contrastadas”. Considera que se trata de un circunstancia “muy importante”, y que por tanto “Begoña no debería de ser llamada ni como testigo”.

Hay que recordar que precisamente fue la apertura de esa investigación por parte de un juzgado madrileño, como resultado de una querella presentada por el sindicato Manos Limpias, la “gota que colmó el vaso” y que llevó al jefe del Ejecutivo hace dos semanas a publicar una “carta a la ciudadanía” en la que anunciaba que suspendía durante cinco días su agenda para decidir si dimitía o no.

Respuesta a ocho informaciones

Ahora, según las fuentes consultadas por ECD, Begoña Gómez ha comenzado a ‘entrenar’ con Pedro Sánchez, en La Moncloa, su defensa para el caso de que tenga que comparecer en el Senado.

Además, Félix Bolaños les está ayudando a preparar las respuestas a las ocho informaciones contra la mujer del presidente que figuran en la denuncia de Manos Limpias, por presunto delito de tráfico de influencias, en las que Sánchez y Bolaños dan por hecho que se basarán las preguntas del PP y Vox en la comisión de investigación.

De acuerdo con las informaciones que aporta la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, el empresario Carlos Barrabés ingresó 10 millones en licitaciones públicas “en base a las recomendaciones o avales de la denunciada”. Según ese escrito, Barrabés “montó el Máster de la denunciada” y el empresario participó en él como profesor asociado.

Manos Limpias establece también otro triángulo de corrupción. Lo formarían el empresario imputado en el ‘caso Koldo’ Víctor Aldama, la aerolínea Air Europa y Begoña Gómez.

La conexión sería que Aldama “ganó 6,67 millones” –no se especifica cómo, se entiende que con el rescate de Air Europa– y que la aerolínea se comprometió a pagar 40.000 euros al año al Instituto de Empresa, donde trabajaba la mujer del presidente.

Según Manos Limpias, Aldama era “el contacto de la denunciada con Globalia (el grupo que posee Air Europa)”. Los 40.000 euros nunca se abonaron, pero las informaciones que cita Manos Limpias vinculan esa supuesta promesa a Gómez con que el Gobierno aportara 475 millones de euros para el rescate de la compañía, una medida que fue apoyada por la oposición.

Concluye Manos Limpias que “las cartas de recomendación, avales, de la mujer de Sánchez dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad”, sin aportar más datos.

Investigación bajo secreto

La denuncia de Manos Limpias, que no aporta ninguna prueba de sus afirmaciones y se limita a trasladar sospechas a partir de informaciones periodísticas, ha sido suficiente para que el juzgado de instrucción 41 de Madrid haya decidido abrir diligencias para esclarecer si hubo tráfico de influencias.

La investigación, además, la ha colocado bajo secreto de sumario, llamando a testificar a los periodistas autores de las informaciones que adjunta la denuncia de Manos Limpias.

A mediados de marzo, la Oficina de Conflictos e Intereses archivó una denuncia del PP contra Pedro Sánchez por no abstenerse del rescate de Air Europa, aludiendo a esos supuestos vínculos con Begoña Gómez.

Como ya hiciera en el Pleno del Congreso, tras conocerse la apertura de la investigación contra su esposa, expresando su confianza en la Justicia, el presidente ha reiterado a su entorno su convencimiento de que “todo esto se archivará, porque no hay causa”.

Sánchez cambia el paso con Gómez

Sánchez, que ha tomado esta decisión sólo con su familia, vuelve a apoyarse en su mujer. Hace diez años, Begoña Gómez fue también una figura determinante en su decisión de volver a dar la batalla para liderar el PSOE, al igual que ahora lo ha sido para que el presidente no dimitiera.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no va a parar. Llevamos 10 años sufriéndola. Podemos con ella”, aseguró en la comparecencia en la que anunció que no se dejaba La Moncloa.

Con ese convencimiento, fuentes próximas al presidente, a las que ha tenido acceso ECD, aseguran que, pese a que la petición de su mujer de que no le hiciera “desfilar ante el Senado”, contribuyó a que se planteara si merecía la pena continuar al frente del Gobierno, la disposición ahora de Begoña Gómez de ir los dos a la comisión de investigación, conscientes de que la campaña no va a parar, ha sido clave para que Sánchez optara por no dimitir.

Ese apoyo definitivo de su esposa, aseguran en su entorno, explica que el presidente se presentase ante las cámaras de televisión para anunciar que había decidido “seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España”.

A ese respecto, con la apertura de diligencias contra Gómez, y después de que haya saltado por los aires una oferta de pacto del PP al PSOE para excluir a los familiares de las comisiones de investigación por el ‘caso Koldo’, ahora no es descartable que Génova se plantee efectivamente citar a la mujer del presidente ante la comisión, o al propio Sánchez, quien, en cambio, hace unas semanas ya mostró su disposición a comparecer sin objeción alguna si era citado.

Del desprecio al desmentido

En ámbitos de la dirección del PSOE recuerdan ahora que, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre las reuniones de la mujer del presidente con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en Ferraz optaron en ese momento por el desprecio.

Durante días, los portavoces del Gobierno y del PSOE trataron de enterrar el caso limitándose a decir que todo eran “bulos”.

Pero días después se produjo un cambio de actitud de Sánchez, a raíz de la publicación de informaciones sobre los contratos públicos que obtuvieron las empresas que amadrinó Gómez.

Del desprecio se pasó al desmentido desde varios frentes gubernamentales: desde la Secretaría de Estado de Comunicación, desde Ferraz, desde la empresa pública Red.es y desde el grupo parlamentario socialista en el Congreso.

Red.es, la Entidad Pública Empresarial adherida al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, salió al paso para defender a la mujer de Sánchez. Denunciaron que ella “no forma parte” de las empresas que recibieron la adjudicación, pese a que no desmentían la existencia de una carta de recomendación de Begoña Gómez que decantase la balanza.

Gómez anunció acciones legales

Gómez anunció acciones legales contra el diario El Confidencial.com si no rectificaba las publicaciones sobre su presunta influencia en la adjudicación de pujas por la compañía pública Red.es a una UTE que ella recomendó a través de una carta.

No obstante, fuentes próximas al matrimonio Sánchez-Gómez confirmaron poco después a ECD que la esposa del presidente había renunciado a demandar a los medios que han destapado sus negocios.

Dirigentes del PSOE advirtieron a Félix Bolaños y Óscar López, partidarios de emprender acciones legales contra los medios, que recurrir a los tribunales amplificaba la polémica, y les alertaron de los peligros de una escenificación excesiva de la indignación.

Bolaños y Óscar Gómez han montado en Moncloa un gabinete de crisis para tratar de mantener el asunto bajo control.

En el entorno del presidente cuenten que su enfado es “mayúsculo”, por esa vinculación directa de su esposa con la corrupción que han realizado algunos medios. Cita especialmente a El Confidencial.com y ‘The Objective’.