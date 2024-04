Pedro Sánchez castigó al PSOE con el silencio por no haber defendido a Begoña Gómez

Pedro Sánchez comparece en el Palacio de la Moncloa.

Durante los cinco días de reflexión, Pedro Sánchez aplicó un ‘castigo’ a su propio partido, por la vía de mantenerles absolutamente ciegos sobre qué iba a decidir. No habló con ningún dirigente, a ningún nivel, y ese silencio disparó los nervios entre los cargos y los militantes socialistas.

Fuentes próximas al propio presidente del Gobierno, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, ofrecen esta ‘explicación’: Sánchez estaba muy enfadado con el PSOE, porque no habían sido capaces de salir en defensa de Begoña Gómez, a pesar de las noticias contra ella que se iban publicando en distintos medios. Nadie se pronunció en su favor durante las semanas previas.

Consideraba que la movilización del partido estaba siendo “tibia” hasta que se celebró el Comité Federal del pasado sábado. El presidente se mostraba “decepcionado” con los ministros y dirigentes del PSOE, a quienes acusaba de no haber defendido suficientemente a su mujer.

No estaban seguros

Dirigentes socialistas consultados por ECD responden a esa acusación del líder explicando que no se atrevían a salir en defensa de la esposa de Pedro Sánchez porque no conocen muy bien sus actividades, pasadas y presentes, y no están “seguros” de que no existan fundamentos para unas acusaciones que han sido admitidas por el juez al decidir abrir una investigación.

El Gobierno y el partido seguían hasta hace unos días vinculando en público las informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno a su estricta vida privada, pese a que se encuentra acorralada.

Movilización social

Solamente al cuarto día del anuncio de Sánchez, el sábado por la mañana, hubo las primeras voces desde el PSOE en defensa de Begoña Gómez, sobre todo por parte de María Jesús Montero, quien, en la reunión del Comité Federal, proclamó, dirigiéndose a la esposa del presidente: “Begoña, compañera, estamos todos contigo”. Y pidió que cesará el “acoso” contra ella.

Por ello, el argumentario desplegado por la inmensa mayoría del PSOE, empezando por la número dos del Ejecutivo y la vicesecretaria general del partido incluía una referencia especialmente elocuente con la actividad profesional de Gómez, que no había sido esgrimida hasta el pasado sábado.

Sus palabras fueron recibidas de pie y con aplausos por los miembros del Comité Federal, al que asistieron todos los ministros, líderes territoriales y municipales y otros representantes socialistas.

Sánchez declaró el pasado lunes en una entrevista en TVE que el “momento clave” de su decisión para mantenerse al frente del Gobierno fue esa reunión en la que los suyos le suplicaron que se quedara y de “las sucesivas manifestaciones en favor de proteger la democracia” promovidas durante el fin de semana desde la izquierda.

Ahí se enmarca la defensa y exaltación que de la figura del presidente y de su esposa han hecho los ministros más políticos del Gobierno en estos días y la cascada de apoyos en las redes sociales

Del desprecio al desmentido

En ámbitos de la dirección del PSOE recuerdan ahora que, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre las reuniones de la mujer del presidente con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en Ferraz optaron en ese momento por el desprecio.

Durante días, los portavoces del Gobierno y del PSOE trataron de enterrar el caso limitándose a decir que todo eran “bulos”.

El cambio de actitud de Sánchez

Pero días después se produjo un cambio de actitud de Sánchez, a raíz de la publicación de varias informaciones sobre los contratos públicos que obtuvieron las empresas que amadrinó Gómez.

Del desprecio se pasó al desmentido desde varios frentes gubernamentales: desde la Secretaría de Estado de Comunicación, desde Ferraz, desde la empresa pública Red.es y desde el grupo parlamentario socialista en el Congreso.

Red.es, la Entidad Pública Empresarial adherida al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, salió al paso para defender a la mujer de Sánchez.

Denunciaron que ella “no forma parte” de las empresas que recibieron la adjudicación, pese a que no desmentían la existencia de una carta de recomendación de Begoña Gómez que decantase la balanza.

Gómez anunció acciones legales

Hasta el punto de que Gómez anunció acciones legales contra el diario El Confidencial.com si no rectificaba las publicaciones sobre su presunta influencia en la adjudicación de pujas de la compañía pública Red.es a una UTE que ella recomendó a través de una carta.

Sin embargo, fuentes próximas al matrimonio Sánchez-Gómez confirmaron poco después a ECD que la esposa del presidente había renunciado a demandar a los medios que han destapado sus negocios.

Dirigentes del PSOE advirtieron a Félix Bolaños y Óscar López, partidarios de emprender acciones legales, que recurrir a los tribunales amplifica la polémica y alertaron de los peligros de la escenificación excesiva de la indignación.

Ambos colaboradores de Sánchez han montado un gabinete de crisis en Moncloa para tratar de mantener el asunto bajo control. En el entorno del presidente explican que su enfado es “mayúsculo”, por esa vinculación directa de su esposa con la corrupción que han realizado algunos medios. Cita especialmente a El Confidencial.com y ‘The Objective’.