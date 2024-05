Un tiktoker de 72 años y una lista de extranjeros nacionalizados para las catalanas.

Rafael Serrano tiene 72 años y medio, trabaja como abogado laboralista y cuenta con casi medio millón de seguidores en su cuenta de TikTok. Es, además, el cabeza de lista de ‘Por un Mundo Más Justo’ (M+J) para las elecciones catalanas.



Aunque ejerce la abogacía desde hace 43 años, cuando se especializó en Derecho laboral, en los últimos 15 ha empezado a trabajar también en cuestiones de extranjería. Tras fundar una radio online y poner en marcha los premios Indio Lempira, en diciembre de 2021 abrió un perfil en la red social TikTok.



Su primer video se viralizó y superó las 50.000 visitas, lo que le llevó a seguir compartiendo contenido. En la actualidad realiza un video en directo todos los días, de 7 a 8 de la tarde, y ofrece consulta gratuita en cuestiones laborales y de extranjería dirigida a los usuarios de esta red social.



Su líder no es la única particularidad de la candidatura. Según ha podido saber El Chivato, de las 85 personas que conforman la lista por Barcelona de Per un Món Més Just, un 80 % son extranjeros nacionalizados.



La cuestión acerca de su regularización constituye uno de los puntos centrales del programa de M+J. El partido, que nació en el año 2004, ha impulsado la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a las personas migrantes y simplificar los trámites del proceso. Tras conseguir más de 600.000 firmas, la ILP fue aprobada por el Congreso de los Diputados en abril de 2024, con los votos favorables de todos los partidos a excepción de Vox. Ahora ha iniciado un periodo de debate y enmiendas a la propuesta de regularizar 500.000 migrantes.



Su lema para la campaña electoral al Parlament de Catalunya es “Inmigrantes sí, Cataluña sí”, una crítica a los postulados contra la inmigración que defienden algunos de sus rivales en estos comicios, como es el caso de Vox y la Aliança Catalana de Sílvia Orriols.