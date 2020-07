Mi visión del por qué creo que en España hay rebrotes del Covid-19

No pretendo dar una explicación científica ni médica, ni tampoco poner el foco en un lugar concreto, pero sí quiero comentar la actitud de una parte de la población, la que piensa que “conmigo no va el tema”. Dicho esto, plantearé unas cuestiones: ¿cuánta gente que está sentada en la terraza de un bar, tiene la precaución de volverse a subir la mascarilla cuando ya no está consumiendo en ese preciso instante?

El conglomerado legislativo nos da cierto aire de impunidad en la terraza de un bar, pero, con la mascarilla bajada: ¿el Coronavirus no campa a sus anchas si existiera algún portador?, me hace gracia lo de las distancias de seguridad, pero, ¿entre mesas, o entre personas?, ¿qué ocurre entonces en el ámbito de una misma mesa con varias personas, cumplen esa distancia?, seamos coherentes, “la distancia” es para proteger a las personas, ¿acaso las personas que se sientan en una misma mesa de la terraza de un bar, “son unidad familiar” y por lo tanto, se conocen sanitariamente hablando de estar libres del virus?

Con todo este panorama, parece complicarse la actividad económica de los bares, al igual que en otros sectores, y cabría preguntar claramente a esa parte de la población algo muy sencillo: “usted que se sienta en la terraza de un bar, ¿por qué no se baja la mascarilla para comer, beber y vuelve a subírsela “ipso-facto” hasta la siguiente toma?, tal vez pueda pensar que en la terraza de un bar está seguro, como cuando se decía antaño en el juego de coger y pillar: ¡casa, estoy protegido!, pero eso, sabemos que no es verdad, la interpretación torticera de la legalidad, aunque sea hasta en lo absurdo, no nos exime de la responsabilidad de cada uno y más, sabiendo lo que está pasando, así, estamos hundiendo la economía de esos bares y de sus trabajadores, y como no, potenciando la transmisión de dicho virus…

“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país…”