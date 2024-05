Elche- Eldense: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Elche recibirá al Eldense en el Estadio Manuel Martínez Valero. El equipo local es el octavo clasificado, por lo que de momento no está en los puestos del play- off de ascenso, se encuentran 2 puntos por debajo de ese objetivo. El Eldense es decimosexto y tiene muy cerca los puestos de descenso, pero todavía tiene 3 puntos de ventaja, por lo que tiene un margen que a falta de 2 jornadas puede llegar a ser muy importante.

El Elche no ha conseguido la victoria en sus últimos 4 partidos, por lo que han salido de los puestos que dan acceso a los play- off de ascenso, y han caído hasta la octava posición, pero una victoria este fin de semana sin duda que les acercará a su objetivo, pero no se pueden permitir ningún fallo por el poco tiempo que queda.

El Eldense ha ganado un sólo partido de sus últimos 11, lo que todavía les mantiene fuera de la zona de descenso son sus resultados anteriores y que sus rivales directos no han conseguido recortar tantos puntos como para hundir al Eldense.

Horario y dónde ver el Elche- Eldense

El partido Elche- Eldense correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 26 de mayo a las 18:30. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Elche

El Mirandés y el Elche se enfrentaron en el Estadio Municipal de Anduva. En el minuto 76, el equipo local tomó la delantera con un gol de Tomeo, pero el conjunto alicantino logró igualar el marcador siete minutos más tarde con un gol de Boayar.

Eldense

El Eldense recibió al Levante. El partido no tuvo muchas ocasiones y acabó de la misma manera en la que empezó, con un 0-0.

Resultado Anterior

Se enfrentaron por la jornada 11 en casa del Eldense. El equipo local se adelantó en el minuto 35 con el gol de Andone, pero Timor en propia puerta le dio el empate final al Elche.