Ante la anunciada desaceleración económica, Nadia Calviño no da confianza a los empresarios

Hace unas semanas, Pedro Sánchez encargó a María Jesús Montero la negociación con Podemos sobre los Presupuestos para 2019 y el objetivo de déficit. Pero no hay que pasar por alto que Nadia Calviño preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, es decir, no tiene un papel secundario en el asunto.

Expectación ante el plan del Gobierno

Por si esto fuera poco, se han venido conociendo algunos indicadores durante las últimas semanas que apuntan hacia un frenazo del crecimiento en España. Algunos expertos hablan ya abiertamente de una “desaceleración económica”. Unos ‘nubarrones’ sobre los que la ministra de Economía había evitado pronunciarse.

Por ello, según ha podido saber Confidencial Digital por distintos actores del mundo económico, empresarios, dirigentes sindicales y economistas venían aguardando con expectación (y también con cierta preocupación) la postura de Calviño sobre estos asuntos de envergadura.

Pero también sobre la coherencia que deberían guardar las políticas económicas del Gobierno con el control del déficit que acaba de reclamar el comisario europeo, Pierre Moscovici.

Un artículo en el diario Expansión

¡Por fin, Nadia ha vuelto!, celebraban la semana pasada en varios cuarteles generales del IBEX, según explican a ECD altos ejecutivos de varias grandes empresas.

Sin embargo, los primeros mensajes que ha lanzado la ministra de Economía no han sido especialmente alentadores y no han dado confianza al mundo económico.

Destacan uno en concreto: “La economía española está en una fase expansiva y todas las previsiones apuntan a que, en ausencia de shocks externos negativos, el crecimiento seguirá siendo robusto en los próximos meses”.

Fue lo más urgente que quiso dejar claro Calviño, en un artículo en el diario económico Expansión, ahora que algunos expertos han comenzado a hacer sonar las alarmas.

Unas palabras que han llevado a muchos responsables empresariales a recordar que esa misma frase fue pronunciada por Pedro Solbes, en aquel momento vicepresidente económico de Zapatero, antes del estadillo de la crisis que el anterior Gobierno socialista tardó meses en reconocer.

Más gasto público como pide Podemos

Calviño ha defendido también que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para facilitar la aprobación de los Presupuestos es plenamente coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del déficit.

Por lo tanto, apoya plenamente las concesiones del Gobierno a Podemos. Ha reivindicado que la política económica responsable no puede encomendarse a la receta de la bajada de impuestos y ha destacado que hay que recuperar el gasto público para reconstruir un modelo de sociedad con más cohesión e impulso a la productividad.

No ha dado confianza a los empresarios

Pero los empresarios no comparten ese análisis. Concluyen que, para afrontar este complejo panorama, España no cuenta con los mimbres más idóneos. Además, “el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene una política económica clara. No hay rumbo”, alertan.

“La política presupuestaria no es la adecuada. El panorama es malo. Si Sánchez prorroga los Presupuestos actuales, tendrá unas cuentas pensadas para un crecimiento superior al 3% y ya no estamos en esos niveles. Pero si saca adelante las nuevas cuentas, tampoco será bueno porque están pensadas también para un ciclo económico de crecimiento en el que no estamos”, afirman.

No pasan por alto, además, que la situación de debilidad en el Congreso de Pedro Sánchez -sólo 84 de los 350 diputados son socialistas- complica las reformas estructurales que España necesita para resistir ciclos como el que vienen. Citan la reforma de las pensiones, la del mercado laboral y la de la financiación autonómica.