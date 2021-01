Terremoto en los restaurantes: canceladas siete de cada diez reservas tras la alarma lanzada por Fernando Simón

Con los contagios por Covid disparados en España, la tercera ola de la pandemia golpea ya con fuerza a todas las comunidades y está obligando a las autoridades sanitarias a reaccionar con celeridad. Ante la escalada imparable de las cifras, el Gobierno y las autonomías han vuelto a colocar a la hostelería en el centro de las restricciones.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, fue uno de los más contundentes. El lunes se despachó con unas declaraciones en las que aseguraba que “la medida que ha tenido un impacto mayor en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares”, admitiendo que no era una “medida popular”.

La respuesta del sector no se hizo esperar. La patronal Hostelería de España exigió la rectificación o el cese de Simón por una afirmación que “no solo es del todo falsa, según demuestran los datos del Ministerio de Sanidad y las comunidades, sino que pone de manifiesto una absoluta falta de responsabilidad”, explica.

Siete de cada diez reservas canceladas

No se pasa por alto que la pandemia del coronavirus ha colocado a Fernando Simón en el centro de todas las miradas, entrando prácticamente a diario en los hogares de los españoles para dar cuenta de la evolución del virus.

Prueba del impacto que las declaraciones del alto cargo del Ministerio de Sanidad han provocado en la hostelería son las cancelaciones de reservas que se han registrado en los últimos dos días en bares y restaurantes de toda España, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes del sector.

Las anulaciones han llegado al 70% de las citas concertadas para esta semana en algunos establecimientos tras la alarma lanzada por Simón. “Ni vino a cuento, ni nadie le preguntó y lo que ha provocado es un perjuicio muy grave a unos negocios que van a tener que cerrar”, protesta el dueño de uno de estos locales consultados.

Un fenómeno que ha sorprendido en Madrid

El fenómeno ha llamado especialmente la atención en Madrid, donde la hostelería permanece abierta hasta las diez de la noche a diferencia de otras autonomías, y que no había experimentado hasta esta semana cambios sustanciales en la demanda pese al adelanto del toque de queda a las 23:00, que entró en vigor el pasado lunes. “Además, las cancelaciones también se están produciendo a la hora de comer”, resaltan.

Algunos establecimientos afectados por la oleada de anulaciones confirman que, entre las explicaciones que están ofreciendo los clientes para llevar a cabo la cancelación de su reserva, destaca precisamente la advertencia lanzada por Fernando Simón sobre el mayor riesgo de contagio en el interior de los bares.

Mensajes contradictorios el mismo día

Una reacción de los clientes que confirma también a ECD el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, quien pone de relieve los mensajes contradictorios que emitieron ese mismo día dos portavoces del Gobierno.

El vídeo del día La compraventa de viviendas sube un 1,9% en noviembre.

Mientras Simón afirmaba el lunes por la tarde que “cerrar el interior de los bares es lo que más ha reducido la transmisión”, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, había declarado por la mañana que “alrededor del 80% de los contagios en Navidad se ha producido en el entorno familiar”.

Yzuel insiste: “los datos demuestran que cerrar la hostelería no sólo no es la solución a la propagación del virus sino que tiene efectos contraproducentes en la evolución de la pandemia, ya que aboca a otro tipo de encuentros donde el nivel de contagio es mucho mayor. La hostelería es la alternativa controlada y segura a otro tipo de reuniones sociales en los domicilios”.

Evolución similar en Madrid y Barcelona

En la patronal de hostelería responden también a Simón que comunidades como Madrid y Cataluña han experimentado evoluciones similares de la curva de contagios pese a que la capital de España ha permitido en todo momento la apertura de los bares y restaurantes y en Barcelona llevan cerrados por completo desde hace varias semanas.

Hay que recordar que la estrategia seguida por la Comunidad de Madrid ha sido de apoyo total a estos negocios. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contraria a medidas como el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde. “Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten”, ha sentenciado.

La polémica con las enfermeras

Por encima del resto de polémicas, la intervención de Fernando Simón en una entrevista telemática con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou ha sido la que le ha puesto en la situación más comprometida a la que se ha tenido que enfrentar en los últimos meses.

Durante un momento de la charla, los hermanos Pou le preguntaron a Simón si le gustaban “las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”.

“Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”, le preguntaron, a lo que Simón, respondió que “no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

“Simón es un activo para Moncloa”

Pese a la polémica, fuentes del Gobierno destacan que Fernando Simón es “un activo para Moncloa”, ya que ha defendido en sus ruedas de prensa todas y cada una de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad por lo que se ha erigido como un valor importante para el Gobierno.

En el equipo de Pedro Sánchez no critican en exceso esta última intervención sobre los restaurantes e insisten en su “profesionalidad”. Valoran muy positivamente “el trabajo que ha realizado y está realizando durante toda la pandemia”. Recuerdan, además, que acaba de ser elegido para formar parte de la campaña de la UE que busca fomentar la vacunación contra el Covid entre la población.