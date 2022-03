Tractores, jinetes y animales de granja bloquearán la Castellana de Madrid contra la subida de precios por la guerra de Ucrania

El mundo rural ha dicho basta. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Rfeagas), la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) y la Alianza Rural han convocado una macromanifestación que tendrá lugar el próximo domingo 20 de marzo en Madrid.

Bajo el lema “Juntos por el campo”, agricultores, ganaderos y cazadores reclamarán en la concentración un plan de choque al Gobierno y al resto de las administraciones para paliar los problemas a los que se está teniendo que enfrentar el sector tras el aumento de los costes y la falta de rentabilidad de las explotaciones. También reivindicarán una regularización de las tarifas eléctricas porque “el sector agrario es el único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla”, declaró el presidente de Asaja, Pedro Barato, el pasado mes de enero.

Además, durante la concentración, los manifestantes también transmitirán mensajes de apoyo al pueblo ucraniano y rechazarán la invasión de Rusia a manos de Vladimir Putin, que comenzó el pasado 24 de febrero. Asimismo, lanzarán mensajes al Gobierno debido a las consecuencias que la guerra ha traído consigo por el aumento de los precios.

Según los organizadores de la manifestación, este incremento ya lo han comenzado a notar en el precio del pienso con el que alimentan a los animales debido a que procede de Ucrania. También lo han notado en la subida del precio del gas, que lo utilizan para calentar las naves de las ganaderías. Por último, han destacado el gran coste de la gasolina, ya que actualmente, según han manifestado desde la organización, repostar el depósito de este vehículo tiene un precio aproximado de 300 euros. “Han subido las cotizaciones de precios, y, por tanto, las facturas”, han añadido.

Se estima que sea la manifestación más grande de la historia del mundo rural

A pesar de que están terminando de cerrar el recorrido, fuentes de la organización han adelantado a Confidencial Digital que su intención es empezar en Atocha y terminar en el Ministerio de Transición Ecológica, situado en las inmediaciones del Paseo de La Castellana. Asimismo, han añadido que se prevé que sea la manifestación más grande de la historia del mundo rural ya que se estima que acudan a ella 150.000 personas de toda España.

Hasta la fecha hay contratados 1.500 autobuses que se desplazarán a la capital desde diferentes puntos del país, y cada autocar tiene una capacidad de 60 personas, pero, según han señalado, “todavía quedan autobuses por completar y muchos manifestantes acudirán en coche propio”. Además de agricultores, ganaderos y cazadores, a la concentración se sumarán tractores, animales de granja como bueyes o vacas, jinetes con sus caballos y perros. El número de cada uno de ellos dependerá de la autorización del Gobierno.

Durante la manifestación también se leerá un manifiesto. Todavía se desconoce tanto su contenido como las personas que lo leerán, pero lo que sí tienen claro es que será un hombre y una mujer. El objetivo de este acto es, según han apuntado desde la organización, que se mejore la imagen del sector agrario en todo el país.

Concentración paralela el día 15

La organización Unión de Uniones de Castilla-La Mancha no participará en la manifestación del día 20 de marzo al estar en desacuerdo con el recorrido. Consideran que deben acudir al Ministerio de Agricultura y no al Ministerio de Transición Ecológica, por lo que han decidido llevar a cabo otra movilización en paralelo el martes 15 a las 11 horas. El recorrido será desde la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Agricultura. A pesar de ello, han detallado que no se muestran en contra de la manifestación del mundo rural del día 20.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha señalado en un comunicado que sería más correcto manifestarse frente a un ministerio con el que se han reunido para tratar asuntos del sector y que tiene la mayoría de las competencias en la materia.

Esta organización considera que la situación del sector es muy grave y requiere unidad, contundencia y una buena dirección en las protestas, por lo que se intentaron poner en contacto con el resto de las asociaciones pero no tuvieron respuesta.