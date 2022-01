Alberto Garzón fastidia las vacaciones a la ministra portavoz

Las afirmaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario británico The Guardian sobre la “mala calidad” de la carne que se exporta desde España han obligado a movilizarse al bloque socialista del Gobierno, que ha defendido abiertamente en las últimas horas el apoyo al sector ganadero. Un día después de que hasta cinco barones del PSOE exigieran una rectificación al líder de IU, Moncloa decidió el miércoles que había que salir a rebajar la polémica… en plenas vacaciones de Navidad. La encargada de sofocar las llamas debía ser la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, pese a que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en su tierra natal, en Castilla La Mancha. En concreto, en Puertollano (Ciudad Real), donde era alcaldesa antes de su incorporación al Ejecutivo.

Rodríguez tuvo que entrar en directo en el programa ‘Al rojo vivo’ de laSexta para desautorizar a Garzón, asegurando que sus declaraciones son opiniones “a título personal” y no del Gobierno. Evitó pronunciarse sobre si debe dimitir o no o rectificar sus palabras. Al ser preguntada directamente sobre si cree que el ministro de Consumo debería abandonar su cargo como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se limitó a decir: “Eso se lo deberá preguntar a él”. “Él hablaba a título personal”, insistió una y otra vez la ministra, quien recalcó también que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros. También destacó que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones en los últimos meses apoyando al sector ganadero del país.