Apuestas en el PP sobre si Pedro Sánchez se atrevería a llamar “mangante” a Feijóo

Pedro Sánchez no recogió este martes el guante para pactar un plan anticrisis lanzado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su primer cara a cara en el Senado y le pidió una oposición útil que no haga como hasta ahora: “estorbar, estorbar y estorbar”. El presidente insistió en su crítica de que el PP no cumple con la Constitución al mantener bloqueada la renovación de instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, y pidió a Feijóo que aclare si va a permitir ese relevo. Entre sus críticas, recordó también que el PP sigue sin permitir la modificación del artículo 49 de la Constitución para cambiar la palabra “disminuido” relativa a los discapacitados. Y lamentó que Alberto Núñez Feijóo “siga como Pablo Casado hablando mal de España fuera de sus fronteras y promueva una marcha atrás en los compromisos climáticos del Gobierno”.

En cambio, Sánchez no insistió esta vez en llamar “mangantes” a los miembros del PP. Un calificativo con el que se ha referido ya a la formación conservadora en las dos últimas sesiones de control al Gobierno en el Congreso, y que provocó la ira de los ‘populares’. Durante dos semanas consecutivas, y en presencia de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el jefe del Ejecutivo habló en los siguientes términos del principal partido de la oposición: “Cuando hablo de la regeneración, no me refiero solo a que los mangantes no estén en el Gobierno, sino también a que no se utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para obstaculizar el trabajo de los jueces”, lanzó Sánchez desde su escaño en referencia a la trama ‘Kitchen’. “Con Feijóo delante, Sánchez no se atreverá a llamar “mangante” al PP”, apostaban varios dirigentes populares justo antes del comienzo del primer cara a cara entre ambos en el Senado. Y así fue.