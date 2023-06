La concejal que juró “per Deu i per Espanya” y no es de Vox

El Tribunal Constitucional avaló la legalidad de las fórmulas de toma de posesión de los diputados del Congreso que añaden alguna coletilla, desde “por la república catalana” hasta “por las Trece Rosas”. El fallo llegó justo antes de que se constituyeran los más de 8.000 ayuntamientos, cuando miles de concejales tuvieron que jurar o prometer acatamiento a la Constitución.

Uno de estos juramentos atípicos se produjo en el pleno del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona). A la fórmula protocolaria, una concejal respondió en catalán: “Sí, ho juro per Deu i per Espanya”. Sorprendentemente, no era ninguno de los cuatro ediles de Vox, que en esta ocasión se limitaron al tradicional “Sí, juro”. El juramento “per Deu i per Espanya” lo pronunció Maria Antònia Palomer Arges, concejal del Partido Popular. El otro edil del PP optó por un simple “sí, lo juro”.

Los miembros del PSC simplemente juraron o prometieron. Los de En Comú Podem añadieron “per imperatiu legal”. Los regidores independentistas tomaron posesión leyendo textos más largos: los de ERC prometieron trabajar por la, los de Junts evocaron el “espíritu” del, y el de la CUP se encomendó a los