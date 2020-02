Las lágrimas de Ana Oramas

Ana Oramas expresó en el Congreso este miércoles su temor a que Marruecos se apropie unilateralmente de las aguas canarias que contienen importantes yacimientos de hibrocarburos y telurio. La parlamentaria pidió al Gobierno que actuase y que presentara una queja formal ante la ONU. Pero lo llamativo de esta petición fue cómo la hizo la protagonista: entre lágrimas.

Oramas casi no pudo terminar su discurso porque le fallaba la voz. La canaria salió del Hemiciclo tras su interpelación a la Ministra de Exteriores, Arancha Gónzalez Laya, y no pudo evitar desahogarse con los que allí se encontraban. “Me había preparado esta intervención de manera perfecta: para que me diera tiempo a decirlo todo. Pero no ha habido manera, no me salía ni la voz. Estoy más que ronca”, se lamentó Oramas con los ojos llorosos debido a lo que parecía un incipiente resfriado.