El PP temió volver a ver a Díaz-Ayuso en un pisito de lujo

Algunos portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid han criticado este martes que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no cumpla con la cuarentena después de haber estado en contacto con una persona contagiada de Covid, igual que el resto de los ciudadanos en las mismas circunstancias. Ayuso ha anunciado que ha dado negativo en la prueba de coronavirus y que mantiene los anticuerpos generados tras haber pasado la enfermedad hace unos meses, por lo que cree que no puede contagiar y retomará este miércoles su agenda de trabajo con normalidad.

Pese a las críticas, en el PP respiraron aliviados nada más conocer que la presidenta madrileña no tendrá que guardar cuarentena “atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias”. No sólo celebran que Isabel Díaz-Ayuso pueda continuar con su actividad por su positivo estado de salud. Algunos dirigentes del PP, incluso a nivel nacional, reconocían en privado este martes, no sin cierta sorna, que temían “volver a ver a Ayuso protagonizando videoconferencias en un pisito de lujo”. Hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid pasó la cuarentena por su contagio de coronavirus en primavera en un acomodado apartamento del empresario Kike Sarasola, lo que provocó una enorme polémica en los medios durante varios días.