La escuela de perros de la Guardia Civil está tan mal que los adiestradores se los llevan a casa

Los perros adiestrados en funciones policiales cada vez más amplias, como se acaba de demostrado en la “Operación Titella”. Han sido utilizados para buscar dinero en la mansión de José Luis Moreno, en Boadilla del Monte.

La Guardia Civil tiene la escuela de perros, el Servicio Cinológico, en El Pardo. Allí se les adiestra en la detección de drogas, de explosivos, en tareas de rescate…

Según le cuentan a El Chivato, ese centro se encuentra en pésimo estado de mantenimiento. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que las instalaciones están en estado de semi abandono. “Los recintos donde se guardan los perros carecen en muchas zonas de techado y sufren falta de limpieza y mantenimiento”, afirma.

Debido a eso, adiestradores que tienen espacio en su casa para acoger a alguno de los canes no dudan en llevárselos, para que puedan vivir en mejores condiciones.

Ante tal situación, la respuesta de la Guardia Civil es que la falta de cuidado del centro se debe al bajo presupuesto de que disponen. Los agentes responden que esa no puede ser la excusa: “Aunque se debería hacer una reforma integral, no es posible que no haya presupuesto ni para unas lonas que tapen el techo”.