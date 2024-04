El PP se burla de la ‘dureza’ de TVE y la Cadena SER con Pedro Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 29 de abril de 2024, en Madrid.

El presidente del Gobierno anunció este lunes que no dimitía. Tras cinco días de “reflexión”, para decidir si continuaba en el cargo o no por las publicaciones sobre su mujer, Pedro Sánchez sorprendió con un “he decidido seguir” en una comparecencia sin preguntas. El líder del Ejecutivo decidió que su aparición se limitase a leer un comunicado, sin prensa, y con muchas cuestiones por resolver.

Sánchez acudió esa misma noche a la televisión pública para dar explicaciones en una entrevista de algo más de media hora. Aseguró que fue la movilización del pasado sábado —que congregó a 12.000 personas, según la Delegación de Gobierno en Madrid, y 20.000, según los cálculos de Ferraz— la que propició la decisión de no abandonar el cargo y anunció una lucha “contra el fango”, aunque no concretó medida alguna.

La reacción del Partido Popular no se hizo esperar. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, compareció pocas horas después de Sánchez para criticar el giro del presidente tanto al anunciar los días de reflexión como al decidir quedarse. “Si quiere poner en ridículo, allá él”, afirmó el mandatario gallego. La Moncloa trasladó, además, que el presidente no solo acudiría a TVE, sino que también estaría en la Cadena SER en una entrevista con Àngels Barceló. Rápidamente, desde las filas del PP criticaron que el presidente no se abriera a otros medios “no afines” y se mofaron de lo “implacable” que había sido la entrevista en la cadena pública, según ha podido escuchar El Chivato.

La ironía no faltó. “La entrevista ha sido implacable. Esperamos que el presidente pueda descansar antes de enfrentarse mañana a las preguntas de Angels Barceló”, afirmaron fuentes populares que terminaban bromeando con el descanso que anunció el presidente el miércoles pasado: “Si no se ve con fuerzas, siempre podrá cogerse otros cinco días”.

Sin embargo, también quisieron recordar los nombramientos del presidente en los medios públicos y la influencia de afines al Partido Socialista en los mismos: “El presidente del Gobierno, que nombró presidente de la Agencia EFE a su responsable de Comunicación en Moncloa, ha ido a RTVE que dirige una militante del PSOE para explicar el sistema de medios independientes que desea”, recordaron con sorna.

Desde que anunció su decisión, Sánchez ha arremetido contra los “pseudomedios” de comunicación y los “bulos” publicados por ellos sobre su mujer, Begoña Gómez. En su intervención en el ente público, aseguró que impulsaría distintas medidas para regular los medios de comunicación, pero no especificó a qué afectaría exactamente. Un mensaje que ha repetido en la mañana del miércoles en la Cadena SER donde, además, ha dejado claro que su intención es agotar la legislatura y volver a presentarse a liderar el PSOE y a presidir el Ejecutivo en 2027.