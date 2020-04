Se venden en Wallapop coches de los Mossos d’Esquadra

“Vende productos de segunda mano desde tu móvil. Es fácil, rápido y gratis”. Esta es la filosofía de Wallapop, la aplicación para vender a particulares objetos que uno ya no usa. Lo llamativo es que algunos de estos “objetos” no son precisamente propiedad de un particular.

El Chivato ha podido saber que en los últimos días se ha detectado una oferta en Wallapop que ha causado estupor entre agentes de los Mossos d’Esquadra. El caso ha circulado entre la plantilla, donde algunos recuerdan que no es la primera vez que ocurre.

En la plataforma se ofrecen actualmente coches patrulla de la policía autonómica de Cataluña a 4.500 euros. “Seat Altea 2008. Vehículos policiales”, es la descripción del objeto a vender.

El vendedor es un concesionario de la provincia de Valencia, que en la oferta de la app indica que dispone de varias unidades de vehículos policiales “desde 2008 a 2010”, lo que se entiende que es la fecha de fabricación de los coches. Aclara, además, que están equipados con kit de detenidos.

En la oferta no se indica que los vehículos procedan de los Mossos d’Esquadra, pero los agentes los han identificado a la primera por el color azul que algunos presentan aún en las puertas y en el portón del maletero.

Hay uno incluso que mantiene el indicativo de las luces azules de emergencia, pero la mayoría de los vehículos han sido pintados de blanco y “deslogotipados”, por lo que ya no incluyen los distintivos propios de la policía de la Generalitat de Cataluña.

Agentes de los Mossos recuerdan que en los últimos años se han visto en Internet, también en Wallapop en algunos casos, otros vehículos del cuerpo para la venta de segunda mano. Hablan de motocicletas de Tráfico e incluso algunos recuerdan haber visto furgones de los antidisturbios (la Brigada Móvil o Brimo) circulando por Barcelona para recoger chatarra.

La explicación es que los vehículos propiedad de la Dirección General de Policía de la Generalitat, una vez que cumplen unos años y un máximo de kilometraje, se apartan del servicio y son subastados.

En ocasiones los concesionarios los compran para revenderlos a otros cuerpos policiales. Pero también han llegado a conocimiento de muchos mossos casos peculiares: furgones del cuerpo que se ven vendiendo calcetines en mercadillos, o incluso vídeos de vehículos del cuerpo en países lejanos, como Turquía.

Algo similar ocurrió con una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Cataluña. Hace unos años apareció en un vídeo de propaganda de un grupo islamista vinculado a Al Qaeda: la ambulancia, aún con logotipos del SEM, formaba parte de un convoy de milicianos de este grupo que participa en la Guerra de Siria.