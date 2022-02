Anticipo de rentas y alquileres

El alquiler de un inmueble es una de las principales vías para obtener una renta. Más aún en España, donde tres de cada cuatro hogares españoles son en propiedad, según el INE. Por ello, contar con una segunda vivienda y arrendarla es una práctica común en España.

Disponer de liquidez adicional es fundamental y ahora más que nunca, es momento de diversificar nuestras fuentes de financiación y el arrendamiento es una nueva fuente de ingresos pero en muchas ocasiones no es suficiente.

Financiación para propietarios de inmuebles

Los propietarios de inmuebles alquilados tienen diversas obligaciones y pueden tener necesidades de financiación, lo que resulta de lo más normal. Muchos se habrán planteado reformar la vivienda, otros están con la incertidumbre de un posible impago, con más razón ahora con la situación que estamos viviendo y otros grandes tenedores están pensado en invertir en nuevos inmuebles para rentabilizarlos.

Grupo Gedesco, líder nacional en financiación no bancaria en España, detectó estas necesidades y puso en marcha hace poco más de un año, a finales de 2020, un producto financiero innovador que ha revolucionado el mercado de los alquileres. Adelanto ofrece el adelanto del cobro de hasta 12 mensualidades del inmueble arrendado en un solo pago, con la posibilidad de continuar recibiendo las rentas por parte del inquilino mes a mes y con la flexibilidad de devolverlo cómo y cuándo se desee. Además, no tiene gastos de cancelación ni de amortización y no suma CIRBE, el riesgo bancario sigue intacto.

Es un producto que va dirigido a todos aquellos propietarios que quieren asegurarse el cobro de forma anticipada sin necesidad de esperar todo un año, para hacer frente a pagos puntuales como impuestos, reformas, derramas u otros gastos y para aquellos que tiene proyectos de inversión en mente.

Ventajas de Adelanto

La gran ventaja de Adelanto, además de que permite sacar más rentabilidad de tus contratos de alquiler, es que no existe límite, sea cual sea el importe de la mensualidad, ya tengas arrendado una vivienda, un local comercial o una gran nave industrial, puedes disponer de liquidez en menos de 24h para cubrir un imprevisto o invertir en un nuevo inmueble.

Es un producto que ha tenido muy buena acogida en pocos meses y unos datos representativos que ha facilitado la compañía, son que ha anticipado en un año más de 1 Millón de euros y ha cerrado más de 50 contratos de colaboración con agentes inmobiliarios.

La mayoría de sus clientes de este año son propietarios de vivienda y algunos de locales comerciales. La compañía quiere ir más allá, desea llegar a esos propietarios que arrendan sus espacios o terrenos a grandes comercializadoras, con paneles solares o antenas, a supermercados, centros comerciales, gasolineras… para anticiparle esas rentas a futuro de forma inmediata y poder seguir invirtiendo en rentabilidad. Focalizando su actividad en este público tiene previsto triplicar la facturación del primer año.