Guindilla a la panadería que pagó a un empleado con el concepto de "nómina abril maricón"

La Inspección de Trabajo está investigando a una panadería de Málaga por una denuncia de homofobia. El establecimiento ha pagado la nómina a un empleado bajo el concepto "nómina abril maricón", según ha criticado este jueves el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo), mostrando su rechazo.

Al parecer, el panadero ha trasladado a CGT y su asesoría jurídica la "vergonzante situación y la humillación que le producen las actuaciones de sus empleadores", además de que, previamente a lo ocurrido en relación con la nómina, "había sido insidiado por la empresa" desde que conoció su condición sexual, modificándole, entre otros, turnos y horarios "y haciéndole la vida imposible", lo que ha provocado "una baja médica, derivado de esa discriminación por razón de sexo".

El propietario de la panadería, Lucas Rico, ha asegurado en declaraciones a Cadena Ser que "se trata de un error del banco". "Yo con este hombre jamás he tenido un problema por el tema de su sexualidad", añade, "aquí cada uno come lo que le guste y aquí no hay ningún problema".