Se conoce por metástasis el proceso de propagación de un foco cancerígeno a un órgano u órganos diferentes de aquel en que se inició, situación similar a que estamos asistiendo en nuestro país y que podríamos calificar como tumor maligno extendido a todas y cada uno de las Instituciones base de nuestra convivencia o mucho peor aún, por afectar a unos ciudadanos individualmente afectados por la ideología destructora del hedonismo, auténtica hidra de múltiples cabezas que ha afectado a nuestra propia esencia como seres humanos dotados, en principio, de capacidad para discernir.

Tengo para mí que esta situación no se ha producido casual o repentinamente, habiendo sido un trabajo paulatino que todo indica está dando el resultado previsto con la colaboración entusiasta de gentes en diferentes niveles de poder delegado por los verdaderos amos y que lo ejercen cuan sátrapas con ausencia total de autoridad, individuos a los que solamente concedo el mérito de ser conocedores de diferentes manuales de difusión de perversión moral, siéndome imposible por incapacidad y-o desconocimiento describir las causas, no así los efectos absolutamente nocivos de tal deriva moral y "probablemente irreversible" por la despersonalización y-o alienación de un porcentaje creciente de la población.

En mi opinión, poner la diana en nuestra clase política es una trampa, un subterfugio a modo de señuelo que desvía nuestra atención del auténtico problema que está en nosotros individual y colectivamente gracias, entre otros, a los llamados medios de comunicación u opinión de masas, fundamentalmente la televisión que se encarga, hay que reconocer con enorme diligencia de aligerar nuestras mentes del ingrato trabajo de pensar racionalmente. Así, con este u otros medios, nuestra capacidad de discurrir “por así llamarla” no requiere de esfuerzo neuronal significativo al disponer de dicha capacidad “enlatada” en los diferentes medios con independencia de las ideologías (un decir) de sus redacciones y variedad engañosa de los contenidos, pura maniobra de diversión no solo lúdica, que también, fijando nuestra teórica capacidad cognoscitiva y de crítica en un compendio de naderías envueltas en la seda de un cretinismo rampante y diálogos, en casos y programas muy conocidos de huele-braguetas que día a día, mes a mes y año a año están logrando extinguir cualquier atisbo de nuestra capacidad crítica.

Pondré como ejemplo la comparecencia muy esperada en el Senado del último, por el momento, jefe de la oposición Sr. Núñez Feijóo que ni tan siquiera contribuyó a nuestro entretenimiento comenzando, eso sí, con formas esperadas de buen rollito, saludo amable, tono grave y maneras versallescas muy de su estilo que dieron paso a las igualmente conocidas formas de portero de discoteca y ademanes chulescos propios de su factoría del también por el momento presidente del Gobierno Dr. Sánchez, un acto que se podría establecer, dado el perfil muy trabajado y moldeado de nuestras mentes, entre las buenas maneras del primero y las rufianescas del "otro".

Palabras en general vacías con pretensión de elocuencia y falta de las preguntas e iniciativas realmente incisivas, importantes y urgentes del Sr. Núñez Feijoo que muchos esperábamos sobre asuntos de actualidad (de los anteriores protagonizados por el Psoe mejor no recordar) como el costo galopante de la cesta de la compra; contabilización del paro real y sin artilugios; el asesinato como un derecho, con y sin permiso paterno de seres humanos aún en la matriz de la madre; del nuevo plan de enseñanza, vertedero del conocimiento y principal y más urgente problema en intento de parar la galopante cretinización de nuestros hijos; ignominia del latrocinio del PSOE-A de 700 millones de € de los fondos cuyo fin era mitigar los efectos de paro en Andalucía; pandemia cuyos efectos en número de fallecidos sigue siendo una incógnita como son determinados contratos del Gobierno central por cientos de millones no esclarecidos; explicación a su reactancia al entendimiento con un partido respetuoso con la Constitución como VOX cuyos votantes y alguno conozco, no expelen azufre y carecen de pezuñas, creyendo además en la unidad de España, la defensa de su identidad y de los derechos de los españoles nacidos en nuestra tierra, en la Monarquía como máxima representación y expresión del Estado etc. (aclaro que nunca voté a dicho partido); de la situación en Cataluña, “región española” cuyos representantes se ciscan en las Leyes y por último, exigencia del contenido de la información extraída del móvil del Dr. Sánchez que "la totalidad de los medios y otros gobiernos”, ello sin desmentidos firmes airean como un posible "CHANTAJE ", si chantaje a un presidente cuya irresponsabilidad hace que algunos de estos medios lo consideren como felonía por las gravísimas e inmediatas consecuencias para España que hoy por hoy resultan imposibles de evaluar.

Todo entre juegos florales habidos entre un presidente que solo se siente responsable ante dios, es decir ante sí mismo y que se permite hacer oposición a esta mal llamada oposición, a toda una oposición cuya responsabilidad es preguntar y exigir contestaciones concretas, que no someterse a las preguntas de un amoral impostor, narciso y mentiroso personaje que, por conveniencia personal, se ha puesto él y puesto a España en manos de quienes están empeñados en su disolución, un personaje en que resuena, ya sin sonido, el feo asunto de un doctorado obtenido fraudulentamente.

Por todo lo anterior y más aún, insisto en mi pregunta de lo que no hace una oposición que algunos podemos entender como más decente para que esa pléyade de bandas formadas por antisistema, proetarras, golpistas y otros parásitos sigan viviendo de nuestros impuestos e insulten lo que pudiera quedar de nuestra inteligencia en tanto persisten en destruir lo que nuestros ancestros construyeron con tan gran esfuerzo y a día de hoy sostén de un gobierno en mi opinión indigno. Tremendo panorama de una Nación donde sus gentes no se rebelan y arrastran afuera de sus poltronas a estos vividores, a estos saca-sangres que beben de la nuestra y se ríen de nuestra desdicha y de la desdicha de nuestros hijos condenados al paro o a sueldos de miseria.

La actual situación hace que junto a “1984” de Orwell, sea también lectura obligada un pasaje de las conocidas como Catilinarias de Cicerón a Catilina y sus corruptos socios por la trama de espionaje, conspiración, asesinato y robo ante la situación política y social de Roma: “¿Hasta cuándo has de abusar de nuestra paciencia, Catilina? ¿Hasta cuándo se burlará todavía de nosotros tu insensatez? ¿A qué extremos llegará tu desenfrenada audacia”?