Año histórico de la radio generalista: la SER, COPE, Onda Cero y RNE suman juntos los mejores datos de audiencia de la década

Carlos Herrera, presentador de la Cadena COPE.

Las nuevas tecnologías, al contrario de las predicciones catastrofistas que han llegado a circular, no tienen porqué derruir los sistemas que ya estaban implantados. Hay plataformas, cómo la radio generalista, que logran resistir, y con el paso de los años, no solo no entran en crisis, sino que gracias a su adaptación a los nuevos tiempos logran las mejores audiencias.

Según datos del EGM a los que ha tenido acceso Confidencial Digital, un 29,2% de españoles escucharon de forma diaria la radio generalista durante el año 2022. Con estos resultados, Cadena SER, COPE, Onda Cero, RNE y todas las demás emisoras lograron los mejores datos de la última década. Concretamente desde que el año 2012 un 30,2 % de españoles escucharon la radio de forma diaria.

Aunque en el año 2013 el resultado fue también de un 29,2%, hasta este último año las cifras conseguidas por el total de sector estaban más cercanas al 27 y al 28%.

Datos desglosados

Todo ha cambiado el pasado año 2022 cuando se ha producido este repunte récord. La Cadena SER obtuvo de nuevo la mayor audiencia diaria, con un total de 9,8% de oyentes. Sin embargo, la Cadena COPE consiguió acortar las distancias medio punto obteniendo un total de 8,2% en ese período de tiempo

En tercer lugar, con uno de los mejores datos de los últimos años, se situó Onda Cero con un 4,3%. Finalmente, Radio Nacional de España logró un 2,5%, RAC 1 un 2,0% y esRadio un 1,6%.

En los datos de share o cuota de pantalla, en este último año Cadena Ser obtuvo el 29,5%, la Cadena COPE un 26,7% y Onda Cero un 11,4%. Por su parte RAC1 y RNE empataron en un 6,3% y esRadio quedo en un 4,9%.

Radios temáticas musicales

En cambio, dentro de las radios musicales la tendencia se ha mantenido muy similar durante los últimos años. Por ello, tanto en audiencia diaria como en cuota de pantalla, la clasificación de las radios temáticas está liderada por Los 40 Principales. Posteriormente, las siguientes emisoras más seguidas son Cadena 100, Cadena Dial, Rock FM y Kiss FM.