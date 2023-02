Guinda a Carlos Herrera, Angels Barceló y Carlos Alsina por celebrar junto el Día de la Radio

Entre anécdotas, bromas y alguna que otra pulla, Carlos Herrera (COPE), Àngels Barceló (Cadena Ser) y Carlos Alsina (Onda Cero) han conversado durante unos minutos en un encuentro organizado por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y emitido en las tres antenas sobre sus madrugones, las audiencias y también sobre sus más ilustres invitados.

Los tres han confesado que se escuchan mutuamente, también en busca de ideas. "Cada vez que Àngels entrevista al presidente del Gobierno, pienso: ¿por qué no se me ha ocurrido a mí?", ha bromeado Carlos Alsina. "Tampoco se le ha ocurrido a Feijóo para venir conmigo", ha respondido Barceló, a lo que Herrera ha replicado: "El que ya no quiere entrevistar a Pedro Sánchez soy yo. Aunque él quiera venir le voy a decir que no. No creo que le dé ningún disgusto".