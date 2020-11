Tres de cada cuatro mujeres guionistas aseguran haber presenciado o sufrido acoso laboral o discriminación en las producciones españolas

La situación de los guionistas españoles en el sector ha sido objeto de estudio. El Sindicato de Guionistas (ALMA) ha realizado un análisis del trabajo de los profesionales en las ficciones producidas y emitidas en nuestro país.

Desde la asociación explican que el estudio nace porque “el sindicato estaba trabajando para conocer cómo se está trabajando dentro del sector”. Entre las conclusiones a las que ha llegado sobre la situación en la que se encuentran los guionistas de ficciones televisivas se encuentra que un 73% de ellos tienen entre 30 y 50 años, siendo el tramo entre 41 y 50 años el más común.

Un 76% de ellos confirma que cuenta con formación especializada en guion, mientras que un 36,6% afirma que ha hecho un máster y el resto, algún curso de especialización. Además, cerca de un 40% asegura que su única fuente de ingresos es la realización de guiones.

Las mujeres dentro del sector

Entre las conclusiones más relevantes hay una que incide en la perspectiva de género. El estudio ha detectado un dato inquietante. Tres de cada cuatro mujeres guionistas afirman haber presenciado o sufrido acoso laboral o discriminación, el doble que en el caso de los hombres.

Además, el estudio revela que existe una importante brecha salarial. Por un lado, el 50% de las mujeres guionistas señalan que han ingresado menos de 3.000 euros por derechos de autor, frente a un 39,1% de los hombres.

En cuanto a la presencia de mujeres guionistas en la creación de ficciones semanales, se aprecia que es de un 36,2%, la gran mayoría en grupos mixtos. Mientras que tan solo en un 23% de los créditos de coordinación de guion aparecen mujeres.

Menos de 3.000 euros anuales por derechos de autor

El análisis asegura también que un 43,9% de los guionistas ha ingresado en los últimos años menos de 3.000 euros anuales por derechos de autor. El 26,3% de los encuestados ha obtenido entre 3.000 y 6.000 euros anuales.

Desde el Sindicato de Guionistas (ALMA) señalan que hay problemas con los derechos de autor. “Hay veces que los derechos de autor se atribuyen a personas que no han participado de manera directa en la escritura de guión y los ingresos de reducen para los auténticos autores”, afirman.

Además, añaden, que no todos los profesionales cobran por este tipo de derechos: “Los guionistas de programas no están sujetos a esto, no cobran por derechos y sólo cuentan con un salario”. Pero en el caso de los guionistas de series, por ejemplo, “ellos sí ingresan por derechos de autor” y añaden: “Cuantas más temporadas se haga de una ficción más se percibe por este tipo de derechos”.