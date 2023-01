Escándalo en RTVE: Hacienda investiga 100 comidas “sin justificar” de la cúpula de Pérez Tornero

Aproximadamente 100 comidas durante el año 2021 pagadas con dinero público “sin justificar” debidamente. Según ha podido saber Confidencial Digital, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha elaborado un informe sobre gastos recientes en RTVE y ha llegado a la conclusión de que la cúpula de Pérez Tornero no ha detallado suficientemente un centenar de comidas pagadas por la Corporación, con un gasto aproximado de unos 12.000 euros en un año.

Tal y como se explica en el citado informe, hay un total de 416 pagos en todo 2021, entre viajes, peajes y restaurantes que han supuesto al erario público un gasto de 18.670 euros. El trabajo de la Intervención del Estado se ha centrado en un total de 137 transacciones en billetes de tren y avión, tasas, regalos, gastos en cafetería y comidas en restaurantes, con un valor total cercano a los 13.600 euros.

Pues bien. En total se citan109 gastos sin justificar según este documento al que ha tenido acceso ECD. Se trata de un importe de 12.100 euros, gastos sobre los que la directiva de Pérez Tornero no ha presentado la documentación requerida. Esta cifra representa casi el 65% del presupuesto total destinado a este fin que ha salido de las arcas públicas.

De todos estos gastos, el mayor ha sido para comidas en restaurantes con personas externas a RTVE. En total, el informe señala que hubo un total de 84 almuerzos pagados por el presupuesto que destinaba el Estado a José Manuel Pérez Tornero, con un importe de 10.680 euros.

Además, hay otras 14 comidas en restaurantes, en este caso, reuniones de directivos de la Corporación con el presidente y consejeros, por ejemplo. Se incluye también un regalo y 10 pagos en cafeterías.

Justificación de los gastos

La Intervención Delegada considera “no justificado” todo aquel gasto que no especifica el motivo por el que se produce el mismo. También señalan que no se aclara el cargo y el departamento de la persona con la que se reúne, o bien tampoco se detallan suficientemente los motivos, finalidad y contenido de la reunión. Además, consideran que se trata de gastos que “no redundan en beneficio o utilidad de la Corporación”.

En este informe del Ministerio de Hacienda se insiste en que en las justificaciones aportadas para comidas y cenas se indica “repetidamente que se adoptó este formato para facilitar su celebración por motivos de agenda y para garantizar su confidencialidad. De haberse celebrado en las oficinas de RTVE no se habría conseguido la confidencialidad requerida”, explicaron los protagonistas.

Ante este argumento, desde la Intervención Delegada se replica que no se entiende que “exista mayor confidencialidad en un restaurante público que en un despacho de la Corporación RTVE o en el comedor de directivos existente en las propias instalaciones de la Corporación RTVE en Prado del Rey”.

Además, “se observan gastos cuyo contenido no tiene nada que ver con el cargo que ostenta el directivo en la organización ”y hasta“ reuniones sobre las líneas estratégicas de la Corporación RTVE que podrían no ser acordes con el principio de independencia de la Corporación RTVE”, explica el documento.

Sin austeridad

Un poco más adelante, en este duro escrito se apunta que “se observa un incumplimiento de los criterios de buena gestión”, sobre todo en lo referente “a las recomendaciones de austeridad implantadas en el sector público”, como puede deducirse de varias de las comidas no justificadas.

Entre las invitaciones que superaron los 50 euros por comensal o aquellas que han llamado la atención del auditor, “se realizan consumiciones de productos de alta calidad y, por lo tanto, de elevado coste por comensal”. Por otro lado, detallan que “se observan elevados cargos por bebidas alcohólicas”.

Los autores del informe insisten en que hay varias comidas en restaurantes “que se podrían haber realizado en las oficinas o en el comedor de directivos de la Corporación RTVE”.

Finalmente, se recomienda que para los gastos en concepto de relaciones públicas, se delimite “el techo de gasto” atendiendo a la normativa interna de la Corporación RTVE.

Por lo pronto, fuentes directivas de la Corporación aseguran que algunos miembros de la cúpula de Pérez Tornero se han sentido aludidos por este duro escrito y han comenzado a devolver el dinero.