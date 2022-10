Bitcoin y Ethereum crecen, ¿se puede esperar una remontada del mercado cripto?

La subida generalizada en el precio de las criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum como grandes protagonistas, está generando un interés creciente entre los inversores y los devotos del mercado cripto. El motivo es evidente, las divisas digitales se han mantenido en crisis durante meses, hasta el punto de que muchos agoreros afirmaban que estaban a punto de colapsar.

Sin embargo, recientemente el Bitcoin ha recuperado un valor de 20.000 dólares tras acumular varias jornadas entre los 18.000 y los 19.000 dólares. Los inversores confían en que estos movimientos sean una señal de una nueva carrera alcista, si bien reconocen que no será fácil alcanzar el máximo histórico de la cripto. Este se alcanzó durante el mes de noviembre de 2021, cuando un solo Bitcoin llegó a cotizarse por 69.000 dólares.

En términos generales, esta criptodivisa ha caído en torno a un 70% con respecto a su máximo histórico, y más de un 50% con respecto al comienzo de año. La segunda criptomoneda en relevancia, Ethereum, también ha vivido algún episodio alcista en septiembre, lo que apuntala la ilusión de los inversores cripto.

Movimientos alcistas en un momento de caída generalizada de las bolsas

En el caso de Ethereum, esta subida supone un respiro para la criptomoneda. El evento The Merge, que ha hecho transicionar la divisa digital desde un mecanismo de consenso Proof of Work (PoW) al modelo Proof of Stake (PoS). Este proceso lleva en marcha desde el año 2016, y tras varias pruebas preliminares, ya se ha completado.

El precio de Ethereum cayó con The Merge en torno al 30%, desde más de 1.700 dólares a 1.250 dólares. Eso ocurrió el 22 de septiembre, pero ahora su valor se sitúa por encima de los 1.350 dólares.

Las dos divisas digitales más grandes están consiguiendo que el valor total del mercado cripto se sitúe por encima del billón de dólares. Y todo esto se produce en un momento de cierta tensión económica, pues las bolsas en todos los países siguen con sus caídas. Una de las más afectadas es Wall Street. En el portal Hoddled podrás encontrar amplia información sobre cómo operar en este y otros selectivos.

Esta circunstancia está llevando a una conclusión entre muchos expertos de las criptomonedas, y es que la relación de estas con las bolsas podría estar llegando a su fin. En Coinbase Research mantienen que las divisas digitales se comportan de forma cercana a las acciones tecnológicas y al Nasdaq orientado a la tecnología.

La influencia directa entre las criptomonedas y los mercados tradicionales

El colapso de las criptomonedas que se apuntaba hace apenas unas semanas, y que parece descartarse a corto plazo, se puede atribuir a factores macroeconómicos. Uno de ellos es la ganancia de peso relativo del dólar. El Bitcoin cayó especialmente cuando el dólar saltó a su máximo valor en los últimos 20 años.

El mercado tradicional también se ha visto afectado por la buena situación del dólar. Cayeron el S&P 500 y el Nasdaq, así como los precios del oro. Coinbase Research, que llegó a la conclusión de que se podría separar las criptos de los factores macroeconómicos, hasta este comportamiento alcista de las divisas digitales sostenía lo contrario.

En cualquier caso, también hay que tener muy en cuenta el comportamiento cauteloso que están manteniendo muchos inversores, especialmente con motivo de la fusión Ethereum. Este movimiento es de un impacto muy alto en el mercado cripto y puede provocar un seísmo importante en los precios de las divisas digitales.

Desplomes a la vista, el Bitcoin podría perder hasta un 12% de su valor

El estado estable, e incluso alcista del mercado cripto, protagonizado por Bitcoin y Ethereum, podría hacer creer a muchos aficionados a las divisas digitales que lo peor ya ha pasado. Sin embargo, muchos expertos consideran que pueden existir aún mayores probabilidades de volatilidad.

El indicador técnico de las Bandas de Bollinger, que informa a los inversores de la volatilidad de los activos del mercado, apunta a una caída del 12% en el precio del Bitcoin, lo que le llevaría a situarse por debajo de los 18.000 dólares.

Además, este desplome podría estar más cerca de lo que se piensa ya que las fuertes sobrecompras siempre son indicadoras de que el bien de mercado está a punto de debilitarse. Estos rumores están presentes desde finales del mes de septiembre, cuando los inversores vendieron unos 32.000 millones de euros, aproximadamente 1,69 millones de bitcoins, a las plataformas de intercambio.