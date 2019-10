¿Por qué debe preocuparte del diseño responsive de tu web?

Si tienes una página web en internet tu meta es llegar al mayor número de usuarios posibles, si tu web no es responsive estás perdiendo dinero y desperdiciando una oportunidad única de convertir esos usuarios en clientes de tu empresa.

Hace años que acceder al WWW a través de un ordenador de sobremesa dejó de ser la única forma posible, llegaron los portátiles y hubo que adaptarse a las resoluciones de sus monitores más pequeños, llegaron las tablets y hubo que adaptar imágenes y botones de acción.. llegaron los smartphones y ahora son canal más importante de la gente que navega por internet.

Si tu web no se ve correctamente en un móvil podrías estar perdiendo más del 50% de las visitas que llegan a tu web.

El Estudio General de Medios (EGM) que publica la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, deja claro que el smartphone es el dispositivo preferidos por los españoles para acceder a internet. Hasta un 92% de los consultados indica que accede a internet a través de un dispositivo móvil (un 36% indica que el móvil es su único dispositivo de acceso a internet), un 77,5% lo hace desde un ordenador portátil, un 67,4% desde un PC u ordenador de sobremesa, un 58,2% desde una tablet y un 33,3% desde un televisor.

¿Qué es el diseño responsive?

Son técnicas de diseño web que precisamente tienen en consideración todos los dispositivos existentes para mostrar de forma correcta la web en cada dispositivo, ubicando cada imagen, texto o capa en el lugar correcto sin descuadrarse.

Este tipo de diseño fue estudiado y dado a conocer por el World Wide Web Consortium (W3C) a mediados del año 2008, en busca de una web accesible para todos.

Pero además de la colocación de los elementos, las técnicas responsive tienen en cuenta otros elementos mucho más importantes como:

La usabilidad : imaginas tener que clicar un botón de acción en una página web desde un teléfono móvil sino es adaptable (acuérdate de aquellas primeras páginas WAP), sería poco menos que imposible, por eso los botones CTA en el móvil son de un mayor tamaño para poder clickarlos con los dedos

: imaginas tener que clicar un botón de acción en una página web desde un teléfono móvil sino es adaptable (acuérdate de aquellas primeras páginas WAP), sería poco menos que imposible, por eso los botones CTA en el móvil son de un mayor tamaño para poder clickarlos con los dedos La carga de la web: no es lo mismo navegar desde un ordenador de sobremesa con 200MB de fibra óptica que hacerlo desde un móvil con 4G o peor aún con 3G. Por eso la cantidad de contenidos e imágenes que se deben mostrar a dispositivos móviles es menor, el usuario tampoco espera encontrar demasiada información en una web responsive, sólo la imprescindible.

de la web: no es lo mismo navegar desde un ordenador de sobremesa con 200MB de fibra óptica que hacerlo desde un móvil con 4G o peor aún con 3G. Por eso la cantidad de contenidos e imágenes que se deben mostrar a dispositivos móviles es menor, el usuario tampoco espera encontrar demasiada información en una web responsive, sólo la imprescindible. El contenido. Cuando navegas con tu teléfono móvil no quieres ver un montón de información que no sirve para nada, sólo lo imprescindible. Si entras en tu banco no querrás ver todos esos banners de publicidad, lanzamiento de ofertas, textos de seguros… etc… sólo la información básica, un botón para acceder a tu panel de control y los datos de tus cuentas.

Con los lenguajes de programación HTML (ahora HTML5) y CSS, estilo en cascada, son suficientes para adaptar la página web a cualquier resolución que exista, de esta forma, además evitamos sobrecargar nuestra página web de código inservible que a la larga sólo hacen lastrar nuestro tiempo de carga (WPO).

¿Cómo adapto mi web al diseño responsive?

Si usas uncomoy vas a crear una web nueva no tienes de qué preocuparte, la mayoría de los themes existentes en el mercado ahora mismo son responsive.

Si trabajas a través de un profesional del diseño web, seguramente tenga en cuenta todo esto que te estoy contando, por ejemplo esta empresa de páginas web en Bilbao se encargará de realizarte un diseño web único a medida y con todas las garantías de un diseño web responsive, haciendo tu web accesible a todos los usuarios.

En cambio si ya tienes una web sin ningún CMS lo mejor es que la dejes en manos de un buen profesional que adaptará tu diseño o el nuevo diseño que haga de forma totalmente responsive.

El futuro del diseño responsive

Esto no ha hecho nada más que empezar, con el avance del internet de las cosas, cada vez serán más los dispositivos con acceso a internet, altavoces inteligentes, robots de cocina, consolas… y serán una infinidad de tamaños de pantallas, de resoluciones.. lo que hará todavía más importante tener en cuenta estas técnicas de diseño de páginas webs responsivas sino quieres que tu web sea accesible por un 10% del potencial mercado.

Ahora cuando escuches el término One Web o Una web para todos (Web on Everything), tendrás claro a qué hace referencia, al acceso correcto a la información de las páginas webs con cualquier tipo de dispositivo, pantalla o resolución.