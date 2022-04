El Software ERP ideal para las Empresas

Dentro de las empresas actuales se manejan cantidades ingentes de datos. Tantos que pueden llegar a ser un problema a la hora de tratar con ellos, pues si no se toman cartas en el asunto terminan repartidos en varias bases de datos que son imposibles de interconectar. Es aquí donde entran los programas de gestión de empresas, los cuales se encargan de que todos los datos estén centralizados y se recojan en el mismo lugar, lo que hace que acceder a ellos sea muy sencillo. Automatiza tareas Los ERP tienen una cantidad de ventajas enorme y por eso las empresas los están adoptando de manera masiva, pero entre todas ellas una de las que más destaca es que automatiza una gran cantidad de tareas, liberando recursos que se puede emplear en otras tareas más productivas Por ejemplo, si nos centramos en los RRHH, un ERP termina con todos los trabajos administrativos, repetitivos y que no aportan nada. Además, digitaliza los controles horarios, ausencias, genera calendarios de trabajo, crea un portal del empleado en el que los trabajadores pueden hacer muchas gestiones, etc. No solo se encargan de los recursos humanos, ya que abarca todos los procesos como las ventas, la producción, la cadena de suministros, e incluso la contabilidad, desde un único punto y con informes que se generan con un clic de ratón. Está en la nube Hay muchos tipos de ERP en la actualidad, puesto que con el tiempo las empresas de software han ido desarrollando varios enfocados a las necesidades de cada sector, al no haber dos compañías iguales. Una de las características que deben tener es que provean soluciones cloud o cloud ERP. Dicho de otro modo, que estén en la nube, accesibles desde cualquier lugar y para cualquier trabajador de la empresa. Esto facilita mucho que los empleados puedan introducir información en el ERP desde cualquier dispositivo y además nos evita tener que guardar los datos en nuestro servidor, pues estarán en los del ERP. Eso significa que siempre tendremos una copia de seguridad sin tener que preocuparnos de su integridad, accesos no autorizados, etc. Su implantación es sencilla si se escoge una solución cloud Las soluciones cloud han hecho mucho para que la implantación de los programas de gestión de empresas no sea traumática, pues hasta que han aparecido los cloud ERP la tasa de abandono en las compañías era alta, de alrededor del 23 %. Esta tasa se debía, en parte, a que los ERP tradicionales solían tener una curva de aprendizaje que no todos los empleados estaban dispuestos a asumir, y lo cierto es que los jefes no pueden ir en contra de toda su plantilla o de una buena parte de esta. Así, este problema se elimina con los ERP que se programan para funcionar en la nube, ya que tienen que ejecutarse en cualquier navegador, por lo que tienen que ser sencillos, al alcance de todos y, por lo tanto, fáciles de utilizar desde la pantalla de un smartphone sin un teclado físico. ¡Muchas gracias!