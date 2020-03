Principales tipos de Software para RRHH y cómo implementarlos

Con la ayuda de Bizneo HR Suite Colombia, podemos decir que el software de recursos humanos es un programa informático que cuenta con las herramientas necesarias para gestionar correctamente su trabajo. Dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, se necesitará usar un tipo u otro de programa.

Software para gestión de nóminas

Como bien sabes, todas las empresas tienen que gestionar las nóminas de sus empleados. Para poderlo hacer de una manera sencilla y ágil, este tipo de programa es uno de los más recomendables a día de hoy. El programa de Bizneo destaca por ser muy fácil de usar. Gestiona y calcula las nóminas rápidamente, lo cual hace que todo sea mucho más sencillo. El programa también cuenta con la opción de incluir las actualizaciones que se puedan dar con el objetivo de adaptar todo automáticamente.

Software de selección

Una de las cosas que ocupan más tiempo al departamento de recursos humanos son los procesos de contratación. Por este motivo, se suele apostar por el software de reclutamiento y selección que ayude a procesar toda la información de los candidatos a un puesto de trabajo y mostrarnos los que mejor podrían encajar en el perfil. Por supuesto, luego se podrá realizar una entrevista personal y elegir el candidato más interesante. Pero este tipo de programas ayudan a reducir mucho el trabajo.

Software de formación

Para que la empresa funcione correctamente, es muy importante que los trabajadores estén en una constante formación. Para que todo este proceso sea más sencillo, es importante contar con un buen programa de formación que permita a la empresa saber que trabajadores han disfrutado de ciertos cursos. A través del software RRHH se puede saber que cursos y formación tiene cada uno de los trabajadores y así saber cuáles son sus carencias para fortalecerlas.

Software de encuesta a empleados

Puede que los mayores talentos estén dentro de la empresa y la misma no sea consciente de ellos. Por este motivo es importante valorar lo que la empresa tiene y tener en cuenta las opiniones de los trabajadores. En ocasiones el éxito está dentro y no fuera.

Este tipo de software tiene muchas aplicaciones. Son fáciles de usar y lo más importante puede hacer que la empresa se dé cuenta de que con X cambio se puede conseguir mejorar la empresa y en consecuencia los beneficios.

Software portal del mánager y del empleado

Con este software se permitirá que cada trabajador pueda acceder a los contenidos y herramientas que necesita para desarrollar su trabajo de una manera sencilla. Hay que tener en cuenta que la empresa tiene que ofrecer todas las herramientas necesarias al trabajador para que pueda desarrollar su trabajo sin problemas.

Software de evaluación del desempeño

Para el departamento de recursos humanos la evaluación del desempeño de cada uno de los trabajadores es muy importante a la hora de ver si realmente están dando todo lo posible para que la empresa funcione bien.

Un buen programa no solo permite saber si el trabajador está desarrollando bien el trabajo, sino que también permite ver si ciertas medidas tomadas por la empresa están obteniendo los resultados buscados o hay que hacer algunos cambios para conseguir dichos resultados. Para tomar las decisiones adecuadas es importante disponer de toda la información y un buen software nos ofrece la opción de conseguir dicha información fácilmente. Para que te hagas a la idea, con este tipo de programas quedará perfectamente demostrado los aumentos y caídas de producción de cada uno de los trabajadores y a nivel global.

Software de control de ausencias

En una empresa pequeña el control de ausencia no es complicado ya que se sabe si el trabajador ha acudido a trabajar o no. El problema viene con grandes empresas, en cuyo caso no se sabe si realmente ha acudido a trabajar o no.

En este caso es importante usar un buen programa que nos ayude a saber si el trabajador ha ido todos los días a trabajar, si es puntual… A esto hay que añadir que el programa también es capaz de reestructurar el calendario de horarios en caso de que un trabajador no pueda acudir a trabajar por cualquier motivo. Si buscamos que sacar adelante la empresa sea más fácil, es importante contar con este tipo de programas.

Software de análisis de datos

Las empresas cada vez generan más datos y estos tienen que ser gestionados de manera correcta. No solo para poder acceder a ellos en caso de ser necesario, sino para poder cumplir la ley. Para conseguir que todo eso sea un trabajo sencillo, un software de análisis de datos como el de Bizneo será de gran ayuda.

Estamos hablando de un programa sencillo de usar y que pone a disposición de la empresa un procesamiento de alta calidad de los datos. No solo lo organiza, sino que también permite volver a tener acceso a ellos con facilidad, así no se pierde el tiempo buscando y buscando hasta encontrar los datos que se están buscando. Como bien sabes, el tiempo es oro.

Software organigrama y base de datos

Otra opción muy útil para el departamento de recursos humanos. Con este programa podemos tener toda la base de datos de los empleados muy bien organizada, de aquí que podamos tener un control total sobre la plantilla y así tomar mejor las decisiones que pueden afectar de manera directa a los resultados de la empresa.

Uno de los puntos fuertes es que permite consultar los datos de cada empleado con un solo clic. Al estar todo digitalizado, la rapidez es elevada.

Como puedes ver, hay muchos tipos de software para RRHH, solo hay que elegir los que realmente la empresa necesita e implementarlos adecuadamente. Los programas de calidad son fáciles de gestionar, de aquí que los trabajadores podrán sacar el máximo partido de los programas rápidamente. No hay que olvidar que la gestión puede realizar se a través de la nube para poder consultar los datos desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo con una contraseña o instalando el programa en los dispositivos permanentes. Solo hay que elegir las mejores opciones para la empresa y comenzar a disfrutar de todos sus beneficios.