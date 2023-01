Y ya está en marcha la estrategia electoral ¡para mayo!

En el ámbito social en que vivimos, negociar siempre fue intentar llegar a uno o varios acuerdos, normalmente eran y son, de efectos comerciales, hoy adaptados a estrategias políticas, premiando siempre el egoísmo material, si es bien gestado, de larga duración. Lo vemos cada día en ésta sufrida España, donde intentamos vivir en democradura. Se viene demostrando un afán muy particular de ciertos personajes en el Gobierno Español. Siempre con la ayuda del disfraz democrático. Subliminarmente se consigue convencer al contribuyente para que siga cumpliendo con los notables impuestos. El Zigzag del Gobierno a través de la Hacienda Publica, hace oídos sordos al derroche cotidiano. Por ejemplo: la licitación de audiovisuales en los previstos actos de la próxima Presidencia Española en la Unión Europea, por más de siete millones doscientos mil euros. Seamos realistas, por favor. En Baleares, donde vivo con mi familia y, cumplo con la legalidad económica impuesta, estamos viendo las movidas de las y los personajes, de los partidos de izquierdas y los otros, con el estímulo de algunos en la Libertad simulada. Muchos, están disfrutando de los Indultos a los Separatistas catalanes, de la Libertad de ciertos corruptos, violadores sexuales y asesinos de diferentes grados. Después del recuento de los votos, si no existe mayoría, llega las “artimañas” acostumbradas para gobernar. (No olvidemos que en estas islas, se suele votar a personas, por compromisos debidos amistad y otros intereses) Los descontentos dirán que la culpa es del electorado... Claro que ahora, con la abundancia de inmigrantes que dejaron de ser “ilegales”, por eso de la Demografía y falta de mano de obra... se espera agradecimiento en votar a la ineptitud más egocéntrica, cínica y negativa con los derechos que dicen defender... Sin olvidar las listas de personas, en ciertos partidos competidores, donde pocos de éstos, al ser elegidos o no saben o no quieren cumplir con la responsabilidad del cargo. Así, la maraña de asesores continuará creciendo a cargo del contribuyente. En el marco femenino, se amplía los ¡Derechos de la mujer abortando a placer! “salvo casos especiales”. No se quiere reconocer el asesinato de un ser viviente e inocente. No se tiene en cuenta los medios existentes, para evitar quedar embarazadas... En mi grupo desearíamos que, con mayoría o sin ella, con cuerdos que desgraciadamente no suelen ser reflexivos, para gobernar... Se pensarán en agradar al ciudadano medio. Es reciente no dejar descansar a los muertos, desenterrándolos, por retorcidas revanchas, ocurridas desde 1931, 1933, 1936 al 1939 en la España herida... Piénsese en los hijos y nietos actúales, que puedan vivir en un país unido con ilusión, alegrías y prosperidad, evitando reproches oscuros y malintencionados. Aquí os dejo, estimados lectores.