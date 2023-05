Atención y cuidado de personas mayores Madrid con Interdomicilio

Los cambios demográficos así como el envejecimiento de la población han creado una realidad peculiar; y es que actualmente la población mayor de 65 años ha pasado del 11,2% de la población al 18,7%, una variación en menos de 35 años. Es más, según el informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales que se realizó en 2016, es más que probable que el número de habitantes con más de 80 años se cuadriplique llegado el 2060. Sí, tenemos más mayores que antes, pero es que, además, tenemos una vida mucho más activa. Más trabajo, más responsabilidades y menos tiempo para ocuparnos de ellos. En estos casos, es casi imposible no acudir a una residencia de ancianos. No obstante, para aquellos que no quieren ingresar a sus mayores en estos centros, también hay alternativas, como la búsqueda de cuidado de personas mayores en Madrid con empresas como Interdomicilio.

Personal de confianza para el cuidado de mayores en Madrid

Con empresas como Interdomicilio el cuidado de los mayores será muchísimo más sencillo. Esta empresa cuenta con una bolsa de empleados con gran experiencia en el cuidado de personas mayores, así como de personas dependientes. Estudia cada candidato contrastando las referencias y escogiendo así a los profesionales más preparados. Además, a la hora de solicitar sus servicios, se puede elegir entre varios candidatos, algo que da aún mayor seguridad; y es que se encargan de buscar un perfil en cada caso, ya que cada situación puede ser diferente.

Qué puede hacer Interdomicilio por ti

El cuidado de los mayores requiere mucha profesionalidad y seguridad, algo que Interdomicilio Madrid trabaja muy bien. De esta forma, ofrece servicios profesionales de asistencia a personas mayores y ancianos. Sus trabajadores se encargarán de ayudar en la movilidad, también en el aseo personal o en actividades tan esenciales como vestir y desvestir a sus mayores, en la administración de la medicación, en el acompañamiento y realización de las limpiezas y tareas del hogar, elaboración de las comidas etc. Asimismo, si fuera necesario, el personal también ofrece asistencia en hospitales o incluso en residencias, acompañándoles por las noches o en horas concretas.

Personal en régimen interno

Hay ocasiones en las que necesitamos un apoyo continuado, incluso por las noches. En Interdomicilio es posible contratar los servicios de profesionales que puedan instalarse en los domicilios de nuestros mayores para poder ofrecer un cuidado completo. Además, se encargan de todos los trámites para la regularización de los trabajadores, como la elaboración de nóminas y contratos. De esta forma, la familia no tendrá que preocuparse de nada más que de escoger al candidato.

Ayudas por horas

Es posible que en casos concretos no se requiera una ayuda continuada, pero sí sea necesario un servicio de ayuda a domicilio por horas. En estos casos, Interdomicilio también cuenta con una gran plantilla de profesionales que darán los mejores cuidados a sus mayores.

Todos los trabajadores y cuidadores de Interdomicilio están inscritos en el Registro General de la Seguridad Social. Asimismo, están avalados por un Seguro de Responsabilidad Civil, algo que garantiza la máxima confianza en un aspecto tan importante como el cuidado de ancianos en Madrid.