Cómo utilizar el móvil en el coche sin que te pongan multas

La nueva Ley de Tráfico que ha entrado en vigor el pasado 21 de marzo de 2022, prohíbe de manera más severa el uso del móvil mientras se conduce. Cogerlo con la mano conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir. ¿Cómo utilizar el móvil mientras se conduce? se puede usar siempre que se coloque en un soporte homologado y se sitúe debajo de la zona de visión del conductor. Para conocer los mejores soportes homologados, Confidencial Digital ha entrevistado a expertos de fundasdirect

Soportes homologados para llevar el móvil en el coche

¿Cuáles son esos dispositivos homologados? Según la Dirección General de Tráfico, no están homologadoslos soportes que se utilizan con una ventosa en el cristal o se cuelgan del retrovisor. Esos no son válidos si los colocas en mitad del parabrisas y te limitan la visibilidad durante la conducción. Por lo tanto, si decides utilizar un soporte de ventosa, hay que colocarlos donde no impida la visibilidad, ya que podrías recibir una multa si el oficial de tránsito considera que está bloqueando la visión del conductor.

Así, los que están permitidos son los que pueden sujetarse en el cuadro multimedia del salpicadero o en las ranuras donde está ahora el aire o la calefacción.

“El smartphone distrae demasiado, lo que puede llevar a situaciones peligrosas en la carretera. Pero si colocas tu smartphone en un soporte, está permitido utilizarlo mientras conduces como sistema de navegación o llamar a alguien mientras mantienes las manos en el volante y tu atención en la carretera”, explican los expertos de Fundas Direct.

Soportes que cumplen la ley vigente

Conscientes de estas nuevas normas y velando por la seguridad de los conductores, las compañías de accesorios para smartphones, tablets y portátiles, han ideado distintas gamas de soportes para usar el móvil en el coche cumpliendo la ley vigente.

El primer tipo de soporte de móvil para coche permitido es la variante que se fija a la rejilla de ventilación del coche.

“Estos soportes tienen una abrazadera de goma en forma de cruz que se puede fijar fácilmente en la rejilla de ventilación o en la rejilla de aire de cualquier coche. Existen variantes en las que no se puede modificar la firmeza de la pinza, pero también hay modelos en los que se puede apretar o aflojar la pinza”, explican los expertos de Fundas Direct.

El conductor, por tanto, debe pensar qué método de fijación le da más seguridad y comodidad y que pueda tener una buena visión del smartphone (por ejemplo, durante la navegación) para evitar accidentes.

Por tanto, si la rejilla de ventilación del coche está en un lugar inaccesible, este tipo de accesorio no será conveniente. También hay que determinar qué tipo de soporte para la rejilla del ventilador se ajusta a nuestro tipo de móvil.

Para el salpicadero del coche

Otro de los soportes que permite la nueva Ley de Tráfico son los modelos que se puedan fijar en el salpicadero del coche. La mayoría de los soportes para coches se fijan al salpicadero con un adhesivo sólido, pero también hay modelos de esta categoría que se pueden atornillar.

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de soportes? Sobre todo, la libertad de elegir dónde colocar el dispositivo, pegarlo o atornillarlo. Por ejemplo, el soporte Mobigear se fija en el salpicadero del coche permitiendo ver el teléfono de forma fácil, mientras el parabrisas permanece completamente libre y sigues teniendo una buena visión de la carretera.

Soportes magnéticos

Otra forma de sujetar el smartphone a un soporte de móvil para el coche es con un accesorio magnético, también permitido por la Dirección General de Tráfico.

“Este tipo de producto viene con una placa de metal que se puede poner en la carcasa del teléfono en la parte posterior de tu móvil. Esto mantiene la placa metálica en su lugar y asegura que tu smartphone se adhiera al soporte magnético. El imán del soporte de móvil para el coche es lo suficientemente fuerte como para sujetar tu smartphone de forma segura. Incluso si pasas por un bache o una grieta, el imán se encargará de que tu dispositivo no se suelte. Se recomienda utilizar una carcasa de teléfono más fina, ya que el grosor de la parte trasera hace que la carcasa sea menos magnética y se adhiere menos al soporte. Sin embargo, este método de fijación funciona bien con la mayoría de las carcasas de los teléfonos”, explican desde Fundas Direct.

Smartphone como un instrumento de trabajo

Y es que hoy en día, el smartphone es un instrumento de trabajo que no solo sirve para hablar por teléfono, sino para trabajar, navegar por internet, descargar aplicaciones, comprar, realizar transacciones, conectar con la familia y los amigos, hacer fotos y vídeos, etc.

Por esta razón, es esencial cuidar el móvil para que dure una media de cinco años, aunque algunos expertos recomiendan cambiarlo cada dos años.

Para ello, los protectores de pantallas para smartphone o Tablet, es un accesorio imprescindible para proteger de roturas.

Protectores de pantalla de cristal, de plástico y líquido

El mercado ofrece distintos protectores de pantallas que se ajustan a las características de cada móvil o necesidades del usuario. Existen protectores de pantalla de cristal, de plástico y líquido.

La mayoría de los usuarios optan por un protector de pantalla de cristal templado porque es fácil de aplicar a la pantalla del dispositivo y da un acabado limpio al smartphone. Además, la experiencia táctil se mantiene con un protector de pantalla de vidrio, ya que el cristal ofrece la misma sensación que la pantalla real. La sensibilidad de la pantalla táctil también se mantiene con un protector de pantalla de vidrio. El cristal templado protege contra arañazos, abolladuras, grietas y roturas.

También es una buena alternativa el protector de pantalla de plástico que evita arañazos, abolladuras, grietas o roturas. Sin embargo, la variante de plástico altera ligeramente la experiencia táctil y el mantenimiento de la sensibilidad. La gran ventaja de los protectores de pantalla de plástico es que son mucho más baratos que los de cristal.

Por último, loscon unas toallitas empaquetadas que tendrás que frotar una a una por todo el dispositivo. El líquido que queda en el dispositivo forma una capa dura que puede evitar los arañazos. Además,o, lo que significa que las bacterias ya no pueden adherirse a la superficie del aparato. La desventaja de estos protectores de pantalla es que no protegen contra grietas o roturas en la pantalla en caso de caída o impacto.