¿Qué ha pasado tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco?

En su vuelta a plató, Rocío Carrasco se ha vuelto a abrir ante las preguntas que le ha formulado Carlota Corredera. Ha confesado que quería que sus hijos supieran la verdad para tomar las decisiones oportunas, sin mentiras de por medio y en respuesta a Carlota cuando le dice que si se siente orgullosa de haberle dejado a sus hijos “este legado” ella responde que le hubiera gustado haberles dejado otro que no hubiera sido este.

No ha sabido contestar a la presentadora cuando le ha preguntado si se sentía más cerca de sus hijos porque se ha causado un revuelo en los medios a causa de este tema y ella asegura que se conformaría con que siguieran pensando lo mismo de ella o un poquito mejor, no tenía miedo porque la opinión no podía ir a peor.

Rocío Carrasco confía en la justicia y asegura sentirse algo liberada y escuchada por la audiencia, ya que antes de su confesión, no se la creía y ahora eso ha cambiado. A la primera pregunta de la presentadora sobre sus hijos “¿Te sientes más cerca de ellos?” Rocío se ha roto.

Rocío nunca les contó nada a sus hijos con el fin de protegerles y hacerles menos daño posible: “Lo he hecho con la mejor intención del mundo, a lo mejor me equivoqué en esa sobreprotección, pero tengo sentimientos encontrados, creo que nunca me hubiese perdonado haberles hecho daño con la verdad y para mí era más importantes sus mentes que la realidad” recalca.

Con respecto a las intervenciones mediáticas de su hija, Rocío Flores, su madre intenta no verlas porque no le hacen bien y ella cree que no ha cambiado: "Para mi desgracia, mi hija es la misma persona que era el 27 de julio de 2012". Y sobre su hijo David sabe que no va a recibir ninguna llamada por el momento pero no hay nada que quisiera más.