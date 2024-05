Feijóo ‘examinará’ a los barones para premiar a los que logren más votos en las europeas

La manifestación de este domingo, en Madrid, fue el gran acto central del Partido Popular contra la amnistía en particular, contra el Gobierno de Pedro Sánchez en general, y con el objetivo de la máxima movilización de cara a las elecciones europeas como mar de fondo.

La protesta en los alrededores de la emblemática Puerta de Alcalá pretendió ser el aldabonazo definitivo de la oposición contra “la desigualdad ante la ley”, a sólo cuatro días de la fecha prevista para la aprobación definitiva de la ley que borra los delitos de los independentistas cometidos durante el ‘procès’.

Esa inmediatez hizo que se convirtiera en la concentración más multitudinaria de cuantas ha convocado el PP contra el Gobierno.

Feijóo ‘examinará’ a barones y alcaldes

En este contexto electoral, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Génova, Alberto Núñez Feijóo ha decidido aprovechar la campaña de las elecciones europeas para ‘examinar’ a los barones y principales alcaldes del partido y, en su caso, premiar en el futuro a los que logren más votos en los comicios del próximo 9 de junio.

En el entorno del líder del PP admiten que el aviso de esa evaluación es una estrategia para movilizar en la campaña a dirigentes regionales, consejeros y diputados autonómicos y provinciales, alcaldes, concejales… Feijóo ha trasladado a su equipo, en tono serio, que necesita al partido movilizado, a las bases concienciadas, y a la estructura en tensión.

Les ha transmitido que deben empujar la movilización con la misma intensidad que en unas elecciones municipales, autonómicas o generales, porque ellos serán los responsables del apoyo que recibe el PP en sus autonomías. Es decir, los ha puesto a competir entre ellos por mejorar las cifras de los respectivos territorios.

Premiará a los que logren más votos

En su entorno aseguran también que Feijóo se ha propuesto tomar nota de los resultados que obtenga cada líder en su territorio, a partir de los cuales decidirá después nombramientos en cargos, ascensos en el partido, puestos en las listas electorales, reparto de ayudas entre las agrupaciones…

La dirección nacional del PP ha exigido a los barones que se constituyan, desde ya, como “agentes electorales” del partido en sus autonomías, y que hagan campaña activa por la candidatura comunitaria que lidera Dolors Montserrat.

Y, por supuesto, que arrastren a sus consejeros, diputados autonómicos y provinciales, alcaldes, concejales...

El objetivo es ‘municipalizar’ la campaña: “que cada presidente autonómico, diputado, alcalde o concejal sea un portavoz de la lista europea en su territorio”, dicen fuentes de la dirección nacional del PP.

No faltaron los barones ni alcaldes

Alberto Núñez Feijóo dio a la protesta en la calle de este domingo la máxima importancia política, de manera que movilizó a todo el partido. Acudieron, desde los ex presidentes del Gobierno, hasta los afiliados de las provincias más lejanas.

Tanto Mariano Rajoy como José María Aznar acudieron a la convocatoria. También los barones. Todos y cada uno de ellos. Tanto los once que presiden comunidades autónomas, como los seis que no lo hacen, más los dos que gobiernan en Ceuta y Melilla. Sólo la extremeña María Guardiola no pudo asistir, por motivos de salud.

Tampoco se pasa por alto que, entre los dirigentes que arroparon a Feijóo en la manifestación contra la amnistía, estuvieron también decenas de alcaldes del PP. Por ejemplo, los de Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Santander, Salamanca, Cádiz…

Los cargos municipales y los presidentes autonómicos reivindicaron y celebraroneste domingo en la Puerta de Alcalá el primer aniversario de su victoria en las elecciones del 28 de mayo de 2023, en las que el PP le dio un vuelco al mapa de poder territorial de España.