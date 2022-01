Podemos cambia de opinión y recurre a Pablo Iglesias para la campaña de Castilla y León

Las perspectivas electorales no son buenas para Unidas Podemos (UP). La formación morada va a tener que ‘luchar’ para conservar e intentar aumentar los dos representantes con los que cuenta actualmente en el Parlamento. Es más, en esta ocasión las principales encuestas publicadas prevés que UP solo va a lograr un procurador en la comunidad, a través de la lista de Valladolid, que encabeza el propio candidato de la formación morada a la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández.

Para intentar conseguir un mejor resultado, Podemos ha decidido unir sus fuerzas a las de Izquierda Unida, quienes concurrirán conjuntamente en los comicios del 13 de febrero, tras lograr un acuerdo el 30 de diciembre para compartir por primera vez en Castilla y León una única lista electoral. De hecho, si en 2019 hubieran concurrido juntos, entre ambos hubieran cosechado otro escaño más al sumar los votos obtenidos por una formación y otra en Valladolid. En esta ocasión, a esta candidatura también se ha sumado Alianza Verde, el nuevo partido ecologista que lidera Juan López de Uralde.

Fuentes de Alianza Verde explican que “lo ideal es realizar todos los actos de campaña de manera conjunta” entre las tres formaciones. Tanto en la precampaña como en la campaña electoral, la idea es “pisar el territorio” de manera “presencial” en “todos los pueblos”, comentan fuentes de la confluencia de Unidas Podemos en Castilla y León. Para ello, la formación morada tiene previsto celebrar una serie de actos con los que “dar la voz a la sociedad civil” para que “todo el que quiera participar, pueda hacerlo”. “Es esencial estar en contacto con la gente, explican”.

La principal estrategia mediática que tiene prevista desarrollar UP se centra en celebrar una serie de “mítines al uso”, donde los principales dirigentes nacionales de la formación acudan y muestren su apoyo a Pablo Fernández. A pesar de la mala situación epidemiológica, está serie de actos están previstos desarrollarlos en instalaciones cerradas debido a las inclemencias meteorológicas que habitualmente sufre Castilla y León en invierno. Por este motivo también se intentará que la mayoría de los actos se celebren por la mañana, cuando las temperaturas son menos frías.

Para este tipo de actos, Unidas Podemos ha invitado a los actuales ministros del Gobierno, para que hagan campaña en Castilla y León. Según ha podido saber Confidencial Digital, esta era la principal baza por la que apostaban desde la formación morada. Querían que los actuales ministros fueran sus principales filones mediáticos.

Preguntados sobre si Pablo Iglesias iba a acudir a la campaña de Castilla y León, fuentes de Podemos consultadas por ECD confirman que el partido no tenía inicialmente ninguna intención de invitar al exlíder a los actos electorales. Esta era la idea original. De hecho, hasta hace una semana no habían contactado con el exvicepresidente para trasladarle la petición. Esto en parte se explica porque el propio Iglesias había decidido retirarse de la política activa tras el descalabro electoral conseguido en los comicios del 4 de mayo en Madrid.

Finalmente, según ha podido saber Confidencial Digital, Podemos ha cambiado de opinión y le ha pedido a Iglesias que participe en la campaña electoral de Castilla y León. Fuentes internas explican que “a pesar de que el exlíder ha dado un paso al lado en la política”, Iglesias sigue siendo “un referente” y es “muy importante” para el partido.

De hecho, según ha podido saber Confidencial Digital, Pablo Iglesias va a acudir este fin de semana, el sábado 22 de enero, a un acto de precampaña en Valladolid. Fuentes consultadas explican que esperan que participe en algún evento más, aunque todavía no hay nuevas fechas previstas.

Cambio de estrategia

Tal y como ha explicado ECD hace días, el propio Iglesias ha retomado cierta actividad política últimamente. Aunque por ahora ha actuado ‘en la sombra’, se muestra con ganas de volver a la primera línea. Este cambio de estrategia también se entiende en relación a los malos resultados electorales que se esperan conseguir.

También ha influido que, tal y como ha informado ECD, Yolanda Díaz no se muestra por la labor de acudir a los actos de Podemos en Castilla y León por ‘miedo’ a poder ‘manchar’ su imagen de cara a la nueva plataforma que quiere crear para concurrir como cabeza de lista en las próximas elecciones generales. Fuentes consultadas aseguran que han invitado a la lideresa y que confían en que finalmente vaya a ir, pues no es incompatible el hecho de que Díaz quiera crear una nueva plataforma política con la posibilidad de que se acerque a Castilla y León para hacer campaña: “son cosas diferentes”, aseguran.

De hecho, la participación de Yolanda Díaz supondría un revulsivo para Podemos en su carrera electoral hacia la Junta de Castilla y León, pues la vicepresidenta actualmente es muy mediática y congregaría a todos los medios de comunicación del país. Algo parecido quieren que ocurra con Iglesias. Aunque inicialmente no tenían previsto llamarle porque pretendían apostar por la presencia de los actuales ministros del Gobierno, finalmente se han visto en la necesidad de hacerlo.

Ampliar el espacio político

“Ciudadanos va camino de la desaparición”, aseguran desde UP, que aseveran: “a PP y PSOE les gustaría que a Podemos nos pasase lo mismo”. En cambio, fuentes consultadas de la formación morada aseguran que en estas elecciones van a conseguir “ampliar el espacio político” como consecuencia del acuerdo logrado con Izquierda Unida y Alianza Verde. Según ha confirmado ECD, las distintas formaciones han estado hablando durante varias semanas para llegar a un acuerdo sobre las cuotas de participación, principalmente, y enfatizan que están “muy muy contentos” con lo conseguido. Fuentes de Alianza Verde reconocen que esta unión “era algo que estaba claro”, “era evidente”.

Al unir fuerzas en esta confluencia, fuentes de UP reconocen que su objetivo “como mínimo” es formar grupo propio, para lo que necesitarían conseguir bien 5 escaños o bien 3 escaños y el 5% de los votos totales. Actualmente, Podemos forma parte del Grupo Mixto en el Parlamento de Castilla y León.

En este sentido, las fuentes consultadas confían en que la confluencia creada “va a ser determinante” a la hora de posibilitar un cambio de gobierno tras 35 años de gestión del Partido Popular, caracterizada a su parecer por “corrupción, precariedad en servicios públicos y exilio obligado” en la búsqueda de oportunidades laborales y nuevas oportunidades.

En este sentido, fuentes de UP de Castilla y León reconocen que “están dispuestos a reeditar un gobierno de coalición con el PSOE” y aseguran que “es lo que merece esta tierra, un gobierno de izquierdas”.

Estrategia Transversal

Según ha podido saber Confidencial Digital, el lema de campaña de Unidas Podemos va a estar relacionado con los conceptos de “cambio” y “esperanza”, “interpelando a la ciudadanía”.

La principal “estrategia integral” que quiere llevar a cabo UP se centra en “luchar contra la despoblación”, dicen. Para ello quiere centrarse en cinco aspectos: mejorar los servicios públicos, cambiar el modelo productivo (centrándose en la I+D+i), cuidar el medioambiente, crear empleo de calidad y mejorar la situación de los autónomos de Castilla y León.

A pesar de que su plan estratégico transversal está centrado en fomentar medidas que eviten la despoblación, desde UP aseguran que “no creen que España Vaciada les vaya a restar número de papeletas” porque consideran que UP “tiene un espacio muy definido”.