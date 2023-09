Risas y abucheos en la ‘otra’ investidura: “No se puede patalear en el Congreso”

"Buenos días a todos y a todos… y a todas", ha pronunciado para abrir la sesión la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. "Bon dia, egun on", ha añadido, en un guiño a las lenguas cooficiales, aunque olvidándose del gallego.

A medida que avanzaba el debate de investidura, sin embargo, ese aparente ánimo conciliador ha ido decayendo a gran velocidad. Como un cohete, que diría la vicepresidenta Yolanda Díaz, chascarrillo que sus adversarios no han dejado de recordar a lo largo de la jornada.

Ya en la calle se evidenciaba la polarización. Poco antes del mediodía, mientras varias decenas de populares arropaban a Alberto Núñez Feijóo a su entrada al Congreso al grito de "presidente, presidente", un grupo de ciudadanos protestaba en la carrera de San Jerónimo y lo acusaba de "traidor".

"Esto no es un patio de colegio"

En el hemiciclo, la primera bronca se ha producido al poco de empezar la intervención inicial del candidato a la presidencia del Gobierno. Feijóo ha agradecido su apoyo a los diputados de Vox, lo que ha desencadenado una oleada de abucheos en los partidos que se oponen a su candidatura, frente al aplauso del Grupo Popular y la indiferencia de los 33 diputados aludidos.

"Soy un presidente de fiar" ha espetado más adelante, lo que de nuevo ha generado cierta gresca en el auditorio, que ha llevado al candidato a insistir: "créanme". Sin embargo, la máxima crispación se ha producido por la tarde, en especial en la réplica del Grupo Parlamentario Socialista.

La elección de Óscar Puente no ha sentado bien en el Partido Popular. Por un lado, no ocultan su preferencia por que hubiera sido Pedro Sánchez quien se enfrentara al careo con Feijóo; por otra parte, por el tono de su intervención, que desde el principio ha desechado cualquier posibilidad de entendimiento entre los dos partidos mayoritarios. Tampoco ha sentado bien el desaire a los dirigentes históricos de su propio partido, de los cuales ha llegado a expresar que "ninguno es ya representativo de este PSOE".

"No sé el tiempo que seguiré aquí", bromeaba Puente cuando ya se había excedido 7 minutos del tiempo estipulado para su intervención. "Fuera, fuera", reaccionaban los diputados del PP, lo que llevó a Armengol a exclamar que "no se puede patalear en el Congreso". Más tarde volvió a pedir respeto a las instituciones y la soberanía nacional, alegando que "esto no es un patio de colegio".

Con todo, los abucheos y los gritos de "cállate" han sido una constante, en especial tras insinuar que el PP de Galicia constituye una gran familia retratada en Fariña (en referencia a la consabida amistad del candidato con el contrabandista y narcotraficante gallego Marcial Dorado).

Agenda cultural

Fariña no ha sido el único producto cultural sacado a colación en el debate. También se han citado la película Buscando a Nemo, en alusión al personaje Dory, que adolece de mala memoria, y el programa de monólogos El Club de la Comedia.

En materia de literatura, los ministros en funciones José Manuel Albares y Pilar Llop han compartido recomendaciones literarias desde sus respectivos escaños, y Santiago Abascal ha subido a la tribuna con la biografía de Unamuno escrita por Jon Juaristi. La nota musical ha estado a cargo de Gabriel Rufián, que en su réplica se ha referido a Bertín Osborne y José Manuel Soto, y de Óscar Puente, quien ha citado el fandango de Paco Toronjo que reza que "todo el que dice 'yo soy' es porque no tiene a nadie que le diga ‘tú eres".

Veranillo de San Miguel

Como resulta habitual en esta época del año, el frío otoñal ha remitido ligeramente. Las temperaturas de este martes han rozado los treinta grados en Madrid, y el hemiciclo ha sido testigo con un constante movimiento de abanicos entre los diputados. Algunos, que no llevaban, han acabado abanicándose con folios u otros objetos improvisados.

Pese a ello, en las filas de Vox y del Partido Popular, todos los diputados varones han acudido uniformados con traje de corbata. En particular, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha optado por la sobriedad de un traje de chaqueta azul marino, en sintonía con los colores corporativos, con camisa blanca y una corbata también azul, aunque algunos tonos más clara. Esta gama cromática ha sido una elección frecuente en su partido.

En cambio, llama la atención la indumentaria escogida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha asistido a esta primera sesión de investidura en calidad de invitada. Isabel Díaz Ayuso se ha decantado por una falda granate, que ha combinado con una blusa y una gabardina en discretos gamas de beis, frente al protagonismo del color rojo vivo elegido en la noche electoral.