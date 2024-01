¿Qué santos se celebran hoy, lunes 15 de enero de 2024? Lista completa del santoral

Santos del 15 de enero de 2024

Hoy, lunes 15 de enero de 2024, se celebran los siguientes santos en el santoral católico:

San Mauro de Glanfeuil

Nació en Roma de una familia ilustre el año 511. Se educa desde su adolescencia bajo la dirección de S. Benito, llegando a ingresar en su orden donde llega a ser Abad y fundador de muchos monasterios en Francia.



Taumaturgo por el episodio del estanque con el niño Plácido, la curación de los menesterosos y sus relaciones con el conde Gaidulfo, enemigo funesto de los monjes franceses. Su gran espíritu de penitencia le impulsa a retirarse a bien morir. Entrega su alma a Dios el 15 de enero del 583.



Al no constar el tiempo en que llegaron sus reliquias a Extremadura, sólo se puede afirmar ser muy antigua su veneración. El Sínodo diocesano de 1501 se expresa en estos términos: "Y así mismo, mandamos que en el lugar de Almendral se denuncie por fiesta de guardar el día de santo Mauro, por cuanto allí está el cuerpo". El Arcipreste de Santa Justa en Toledo, Julián Pérez llega a firmar que en 1130 ya se celebraba su memoria en Almendral según costumbres de muchos años antes, que en opinión de Solano de Figueroa sería a final de la monarquía goda, opinión no compartida hoy.



Cuando él es visitador general del Obispado en 1658 indaga sobre el asunto y recoge la tradición de que los benedictinos fueron sus portadores, aunque no hay papeles de bulas pontificias que lo acrediten debido a la desaparición de documentos por un incendio.



Fueron trasladadas dichas reliquias a la Catedral por el Obispo benedictino de Badajoz D. Fray José de la Zerda el 1643, continuando parte en Almendral, como lo fuera en Fosano, Montecasino y Marsella. La guerra con Portugal, que comenzó el 1640, obligó a dicho traslado por los motivos de seguridad. El 8 de Abril de 1668 ordena al cabildo entregar el cuerpo de San Mauro a la villa de Almendral. La entrega la hacen el 29 del mismo mes, los capitulares Juan Rebolero y Pedro Lepe. Quedó una reliquia en la Seo de la catedral, encargándosele a Solano de Figueroa la depositara en el relicario.



La Iglesia y obispado de Badajoz celebraba el 15 de Enero al Santo Abad.

San Adelardo de Corbie

Nació en Corbie, en la actual Francia, en el siglo VII. Fue un monje benedictino que fue abad de Corbie y obispo de Reims.

San Adelardo es un ejemplo de la erudición y la cultura cristianas. Su obra, que incluye tratados de teología, filosofía y ciencia, fue muy influyente en su época.

San Macario el Egipcio

Nació en el siglo III en Egipto. Fue un monje asceta que vivió en una cueva en el desierto durante 60 años.

San Macario es un ejemplo de la vida contemplativa. Su búsqueda de la unión con Dios a través de la oración y la meditación fue una inspiración para muchos.

Santa Aspacia

Nació en Grecia en el siglo III. Fue una mártir cristiana que fue decapitada por su fe.

Santa Aspacia es un ejemplo de la valentía y la fidelidad cristianas. Su testimonio de fe inspiró a muchos otros a seguir a Cristo.