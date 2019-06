El vídeo que muestra la “tarjeta-navaja”: inquietud en la Policía Nacional

A simple vista parece una tarjeta de crédito o de identificación de algún tipo, de color negra y algo más gruesa de lo normal. Con un par de movimientos, se convierte en una navaja de hoja afilada y varios dedos de longitud.

Se trata de otra de esas armas camufladas que periódicamente detectan las Fuerzas de Seguridad y que causan sorpresa por el ingenio que demuestran, pero sobre todo por lo peligrosas que resultan para el orden público y la seguridad.

En este caso, agentes de la Policía Nacional explican a Confidencial Digital que recientemente han vuelto a detectar las tarjetas-navaja, un objeto que ya en su día “tuvo un boom” en España, y que ahora parece estar resurgiendo a la vista de las incautaciones que se están produciendo de nuevo.

Este vídeo muestra a una agente de la Policía explicando cómo lo que parece una inofensiva tarjeta negra oculta en realidad una hoja afilada de varios dedos de longitud, mientras que el resto de la tarjeta, de plástico, se dobla para formar una especie de empuñadura: es decir, una auténtica navaja.

La agente advierte que la tarjeta “no ocupa nada”, por lo que es fácil de pasar por alto en un registro. Pese a ello, esa tarjeta-navaja se encontró en un cacheo, y en general se están detectando a chicos jóvenes que tiene muy fácil acceder a ellas.

“Se pueden conseguir en páginas de Internet hasta por 50 céntimos”, lamentan policías nacionales, que prefieren no aportar más datos para no facilitar que otros jóvenes no consigan poseer una de estas armas blancas camufladas.

Los policías nacionales, sobre todo, alerta del peligro que supone esta tarjeta-navaja en grandes eventos con mucha afluencia de público, donde quien eche mano de este arma puede poner en peligro la vida de otros asistentes o de los agentes de las Fuerzas de Seguridad.