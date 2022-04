Jose Abad: dedicar tiempo para aprender y estar informado es la mejor inversión

Implicarse en el trading es entrar en un mundo de especulación, con valores en la Bolsa, bienes y criptomonedas. Se trata de mercados complejos en los que se deben tomar decisiones estudiadas, con el fin de obtener ingresos importantes.

Jose Abad es un entusiasta joven que ofrece su experiencia, consejos y estrategias en el mundo de las criptomonedas, para hacer ganar miles de euros al mes a sus alumnos, en la academia online denominada MasteryBot.

Abad señala en uno de sus videos de YouTube que la mejor inversión que ha hecho durante el tiempo que lleva haciendo trading, no ha sido con Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda específica, sino aprender y estar siempre bien informado.

Abad recalca que lleva tiempo en esto y que entró en un momento muy bueno. Asegura que ha ganado dinero, sin embargo, en sus inicios “toda la pasta que metía la perdía”, señalando que eso le pasa actualmente a más del 90% de la población.

Señala que no se puede acceder al mundo del trading de criptomonedas creyendo que uno se va a convertir en millonario de la noche a la mañana y sin riesgo. No se trata de invertir en una moneda que un conocido haya recomendado y automáticamente se pueda ganar, no funciona así.

Indica que es un mercado volátil y existe riesgo de perder dinero cuando no se sabe lo que se está haciendo. “Es duro admitir que necesitamos formación. No se trata de una hora ‘y ya me lo sé todo. Es hacerlo día tras día, y es necesario esforzarse y practicar, y todavía así hay riesgo, pero es el único camino al éxito”, añade.

No hay camino mágico

“No hay un camino mágico para hacerse millonario. El tiempo me ha enseñado que las cosas se consiguen con trabajo y al estar bien informado”, comenta. Esto le permitió hacer uso de sus ingresos acumulados, invertirlos y compartir lo que conoce con otros.

Abad también cuenta con su cuenta en Instagram, y allí también publica información y consejos para aprender trading con los ojos bien abiertos. El trading bien aplicado ofrece la oportunidad de ser el propio jefe y trabajar desde casa, no obstante, tiene truco, insiste el especialista.

Entre los consejos está tomarse la tarea en serio. “Si quieres emprender tienes que trabajar hasta cuando no te ven”. Recalca que “no tienes que demostrar nada a nadie, te lo tienes que demostrar a ti mismo, día a día.”

En sus redes comparte tips sencillos sobre la mejor manera de ganar dinero con la compraventa de monedas virtuales, sobre cómo usar un wallet, cómo crear un negocio, e incluso, en qué invertir desde 100 euros en adelante.

Entre los consejos que indica, está el hecho de invertir protegiendo las ganancias. “Si invierto 100 euros, por ejemplo, y le saco 200, en la segunda oportunidad invertiré 100 más, para que si en esta ocasión pierdo, así no lo perderé todo y podré seguir probando en el mercado”.

Indica que es necesario tener clara la mente al momento de invertir. Tal vez el crecimiento pueda parecer más lento, pero es necesario saber que no todas las jugadas se pueden ganar. Lo mejor de no perderse una oportunidad de invertir, es estar atentos a las noticias de negocios que pueden hacer subir o bajar el precio de las monedas.

Monitor de criptomonedas

La academia de trading que promueve Abad es MasteryBot, que facilita poder obtener ganancias de miles de euros cada mes. Las estrategias para invertir que enseña, se integran en el monitor de criptomonedas de MasteryBot, para que los estudiantes no tengan que perder tiempo analizando el mercado.

Las clases en tiempo real de Jose Abad ayudan a aprender el movimiento de trading y estudiar a la vez. MasteryBot funciona como un proyecto educativo para enseñar cómo funciona el trading, aplicando sistemas matemáticos que ayudan a decidir cuándo es el momento de invertir y cuándo es mejor salirse para no perder.

Es un bot de alerta que aplica la base lógica y estadísticas previas con un gran porcentaje de aciertos, por encima del 50%, lo que se ve reflejado en ganancias. Las indicaciones del monitor web se basan en indicadores y algoritmos de lógica matemática, esto funciona como recomendaciones para ejecutar las operaciones de manera oportuna.

Es de recalcar que el bot no efectúa los trades, se alerta sobre que es un buen momento para comprar o vender; sin embargo, la acción como tal, la ejecuta cada persona. No se requiere tener conocimientos previos para acceder a la academia con el fin de aprender sobre trading con MasteryBot.

Utilizan como patrones las EMA (medias móviles exponenciales, por sus siglas en inglés), que se calculan con las tendencias del mercado en diferentes plazos de tiempo. Con ello se refiere a la señal de alerta ‘golden crossover’ (cruce dorado), que indica que existe una tendencia alcista; y a la señal ‘death crossover’ (cruce de la muerte), cuando la tendencia es a la baja.

Por medio de diversos consejos de la academia y del bot, se aprende a reconocer los signos y a efectuar las operaciones de manera exitosa. Lo que logran instructores como Abad, es guiar a sus seguidores en el camino al conocimiento y al éxito en la gestión de criptoactivos, con la ayuda del monitor, además de la interpretación de las noticias que envuelven el mundo de las finanzas, y los valores intangibles, como las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT).

Así, también se aprende sobre los rumores por la compra de compañías, inversiones en criptomonedas y pronunciamientos de dueños de grandes empresas, cuyas actividades repercuten en el precio de algunas acciones y criptoactivos.

Los expertos en trading recomiendan acceder a este mundo como un asunto serio y no como un juego. Viendo que se trata de un negocio, que bien ejecutado, puede traer incluso ganancias millonarias. También es necesario ser conscientes de los riesgos.

Es esencial sacar las emociones, y tener en cuenta que se trata de un camino largo y complejo, que se puede iniciar con poco capital. No obstante, si se sabe actuar con paciencia y mente fría, se puede llegar lejos.