The Collection: así es el bloque de viviendas de lujo donde vive Tamara Falcó

De camino a casa de su madre, Tamara Falcó descubrió The Collection by Kronos Homes, un complejo que combina la exclusividad de Puerta de Hierro, en Madrid, con la modernidad de la mejor arquitectura residencial. Y tanto le cautivó el proyecto que decidió adquirir uno de sus áticos, que considera “una obra de arte”.

“The Collection ha cambiado Puerta de Hierro sustancialmente, le ha aportado un valor añadido inmenso a la zona”, afirma Joaquín Torres, socio fundador, junto a Rafael Llamazares, del estudio de arquitectura A-cero, al que Kronos Homes encargó su proyecto de viviendas de lujo en Madrid.

Un complejo residencial que ha cautivado a Tamara Falcó, quien no ha dudado en adquirir un exclusivo ático valorado en más de 1,5 millones de euros. “The Collection está ubicado muy cerca de la casa de mi madre –en referencia a Isabel Preysler–, algo que me hace especial ilusión. Y en mi nuevo hogar me veo viviendo en un futuro con mi familia, porque posee todas las facilidades y servicios”, comenta la popular colaboradora televisiva.

The Collection: un proyecto de calidad fruto de la pasión

Pero, exactamente, ¿qué es lo que ha seducido a la marquesa de Griñón? ¿Por qué se ha decantado por el proyecto de Kronos Homes? Según Saïd Hejal, CEO de la promotora inmobiliaria, para que The Collection fuera un éxito “era muy importante trabajar con las estrellas de la arquitectura de Madrid”, en referencia al estudio A-cero.

Por su parte, el arquitecto Joaquín Torres añade que, a diferencia de otros promotores, cuando comenzó a colaborar con Kronos quedó claro que “lo importante era la calidad, la calidad y la calidad. Saïd Hejal es un apasionado de la arquitectura y buena muestra de ello es que esta promoción se ha realizado con mucha pasión”.





Una ubicación exclusiva rodeada de naturaleza

Ubicado en Puerta de Hierro, una de las zonas más selectas de la capital, The Collection está rodeado por un cinturón natural conformado por la Dehesa de la Villa, el Monte del Pardo y la Casa de Campo.

Se trata de un complejo con viviendas de dos a cinco dormitorios, que combina la mejor arquitectura residencial con la sostenibilidad. Una característica que ha quedado plasmada en la vegetación integrada de los edificios y en las zonas ajardinadas, así como en el certificado Breeam que ostenta, un sello que distingue a las construcciones más respetuosas con el medio ambiente.

De igual manera, la promoción de Kronos Homes dispone de áreas comunes, con piscina, spa, gimnasio y zona social gourmet, pensadas para que los residentes encuentren todo lo que necesitan sin salir del complejo.

Tamara Falcó: “Estoy encantada y muy ilusionada”

No resulta extraño, pues, que Tamara Falcó haya decidido adquirir un ático de lujo en el complejo de Kronos. “Estoy encantada y muy ilusionada. Conozco a Saïd Hejal desde hace tiempo y sabía que él siempre busca la excelencia. Además, que del proyecto se haya encargado a Joaquín Torres supone un plus adicional”, señala.

En definitiva, la afortunada propietaria siente que ha comprado “una obra de arte que forma parte de una colección”. Una vivienda que rezuma calidad y desde cuya terraza de 180 metros cuadrados, con piscina privada, podrá disfrutar de unas magníficas panorámicas del entorno natural y del emblemático skyline madrileño de Cuatro Torres Business Area.