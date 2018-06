Urdangarín elige la cárcel más fría de España, en Brieva (Ávila), para ingresar en prisión

Urdangarín llegó el domingo por la noche a Madrid procedente de Ginebra. La prisión que ha elegido el yerno del rey Juan Carlos dispone de un pequeño módulo de hombres que en la actualidad se encuentra vacío. Se trata de la misma cárcel en la que cumplió su condena Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, en un pabellón en el que estuvo prácticamente solo.

El centro penitenciario de Brieva, construido en 1989 y que dispone de 162 celdas y 18 complementarias, alberga en la actualidad a unas 200 presas. No obstante, el citado módulo necesita reformas tras permanecer mucho tiempo vacío. De hecho, recientemente se reformó el sistema de calefacción.

Esta es una de las prisiones que siempre manejó Urdangarin para su ingreso -al igual que las de Badajoz, Segovia y Zaballa (Álava)-, porque se encuentra cerca de Madrid. Esto permite a la infanta poder volar de Ginebra a Madrid con más facilidad para visitarle.

El ex duque de Palma ha pasado las últimas horas en España, adonde llegó anoche desde Suiza. La pareja y sus cuatro hijos (Juan, Pablo, Miguel e Irene) han pasado gran parte del fin de semana juntos en un discreto hotel de Ginebra para intentar mantenerse alejados de la presión mediática. Allí han estado desde que Urdangarin regresó a la ciudad suiza tras recoger la sentencia en la Audiencia de Palma el pasado 13 de junio.

Es la cárcel más fría de España



Las características de la prisión de Brieva hacen de ella un penal diferente del resto de cárceles de España. Son las siguientes:

-- El establecimiento está completamente aislado. A su alrededor no hay viviendas, ni comercios, ni ningún otro tipo de local o edificio. Por lo tanto, la cárcel está alejada de la civilización.

-- Actualmente, la población interna se reduce única y exclusivamente a mujeres. Además, son sobre todo extranjeras y, en particular, de origen sudamericano. Las fuentes consultadas explican que, al no tener familiares en España, se les destina allí porque "no les afecta el aislamiento".

-- El módulo de hombres, en el que se alojó Luis Roldán durante diez años, actualmente está vacío. El ex director de la Guardia Civil era, en ese momento, el único preso masculino en Brieva.

-- La cárcel de Ávila es la más fría de España. Carece de unas instalaciones modernas que hace difícill mantener caliente el interior de la prisión.

-- El centro penitenciario se construyó en 1989.

-- Se encuentra en la localidad abulense de Brieva, en la carretera de Vicolozano, 05194.

-- La superficie construida asciende a 43.540 m2.

-- La superficie de parcela es de 98.484 m2.

Mismos trámites que los presos comunes



Iñaki Urdangarin tiene que pasar los mismos trámites que los presos comunes. Su ingreso en la cárcel implica un reconocimiento por parte del servicio médico y una entrevista por parte de un equipo de trabajadores sociales y psicólogos. Los nuevos reos pasan la primera noche en el módulo de ingresos y, después, son trasladados al módulo que consideran los especialistas de la penitenciaría.

A su llegada a la prisión, el ex duque de Palma recibe un folleto elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que reciben todos los presos. Son 36 hojas con "información útil y básica" para que los nuevos reclusos conozcan "sus derechos y deberes", "las posibilidades de comunicación con su familia, su abogado y otros profesionales" y "otros aspectos del funcionamiento del sistema penitenciario que pueden resultarle útiles".

Además, Interior explica que el preso podrá hacer un máximo de diez llamadas telefónicas semanales de cinco minutos cada una a números previamente autorizados por Prisiones. Estas deben "ser abonadas por Usted", destaca el texto junto a la imagen de una cabina.

En lo que no hay límite de envío y recepción es en las cartas, tanto con personas en el exterior como con internos de otros centros. Respecto a los paquetes, Interior admite que se reciban dos al mes durante los días de comunicaciones, salvo aquellos presos que estén en primer grado, el más severo, que solo podrá ser uno.

Prisiones también explica a los nuevos reclusos que existen diferentes regímenes penitenciarios según se les haya clasificado en primer grado (régimen cerrado), segundo (ordinario) o tercero (abierto) y que cada uno tiene "un régimen de medidas de control y seguridad" diferentes.

Eso sí, les informa de que su clasificación en uno de esos grados es revisado cada seis meses como máximo por las Juntas de Tratamiento de las cárceles y que sus resoluciones pueden ser recurridas por los presos ante los juzgados de Vigilancia Penitenciaria.