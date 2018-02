Nadal acusa a Iberdrola de maniobrar para echar del mercado a Endesa y Gas Natural

Por el momento, el regulador ha establecido que el incremento de los requisitos impuestos a las eléctricas para que puedan cerrar sus instalaciones es “discrecional”, crea “inseguridad jurídica”, va contra la normativa española y europea, y podría provocar una reducción de la competencia en el sector.

El objetivo de Nadal es incrementar los límites que prohíben a una eléctrica cerrar una central, ahora sólo ligados a que la clausura no suponga un corte del suministro eléctrico en un determinado territorio.

El ministro de Energía busca que, además de no poner en riesgo la seguridad de suministro, el cierre de la central no suponga un encarecimiento del recibo eléctrico y no altere la capacidad de abastecimiento energético del país.

Los cambios están motivados por la decisión de Iberdrola de cerrar dos centrales térmicas que utilizan carbón para generar electricidad en Palencia y en Asturias. No obstante, la compañía se ha comprometido a garantizar la totalidad del empleo en estas centrales mediante labores de desmantelamiento o recolocaciones en otros centros.

No sólo busca encarecer el recibo eléctrico

En cualquier caso, la estrategia de la eléctrica viene chocando de frente con la voluntad del ministro Nadal, que se niega a cerrar estas instalaciones, con el argumento de que supondría un encarecimiento del recibo de 2,5 euros al año.

Su principal temor es que la clausura desate una cascada de cierres en el sector que no sólo se limiten al propio carbón y afecten incluso a las grandes centrales nucleares.

Nadal defiende que debe primar por el interés general

En medio de esta tormenta, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, ha comenzado a circular otra acusación menos conocida y recurrente en el entorno de Álvaro Nadal, que explica el claro posicionamiento del Ministerio contra Iberdrola.

Considera que debe primar por el interés general, frente a la maniobra de Ignacio Sánchez Galán, que busca convertirse en monopolista del sector eléctrico.

Dominar el mercado con su liderazgo en la hidroeléctrica

En el entorno de Nadal se critica que Iberdrola trata de vender su estrategia, argumentando que el cambio está vinculado a su “compromiso medioambiental” con la transición a una energía limpia y verde.

En cambio, el Ministerio de Energía concluye que la eléctrica presidida por Sánchez Galán, con un escenario de cierre de centrales de carbón y nucleares, busca dominar el mercado de generación eléctrica, con el probable impacto sobre los precios del que viene alertando Nadal.

Iberdrola es líder en España en energía hidroeléctrica (9.715MW). Sin carbón ni nucleares, lageneración con agua se beneficiaría de ello en el mercado mayorista. La compañía posee centrales hidroeléctricas especialmente en la cuenca del Duero (aportadas por Iberduero) y las cuencas de los ríos Tajo y Segura (aportadas por Hidroeléctrica Española).

Cuenta con la central La Muela (en Cortes de Pallás, Valencia), de 848 MW, lo que supone una de las mayores centrales de bombeo de Europa, y con el complejo hidroeléctrico Santo Estevo (175 MW) en el río Sil.

En el sector eléctrico español únicamente existen cinco grandes compañías, aunque de acuerdo con un informe de la CNE (Comisión Nacional de Energía) sólo tres de ellas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural dominan el 90% del mercado. Por otro lado, según los datos de Eurostat, España es uno de los países de Europa con la electricidad más cara.