A quién le ha sentado peor el nombramiento de Román Escolano

Román Escolano pensó, desde el primer momento, que no podía decir “no” al presidente del Gobierno. Y menos tratándose de un amigo personal, como es el caso Mariano Rajoy. Todo ello, a pesar de saber que su confort económico va a resentirse. El traslado de Luxemburgo a Madrid le va a costar una rebaja en su salario de alrededor de 20.000 euros mensuales porque pasará a cobrar 3.536,9 euros al mes. Como ministro de Economía ganará 73.650 euros al año, según el Portal de Transparencia, y como vicepresidente del BEI percibía más de 277.000. No obstante, Román Escolano asume una de las carteras con más proyección y prestigio internacional. Escolano está casado y tiene tres hijos. Y es en el entorno familiar donde peor ha sentado su nombramiento. No tanto por la parte económica, aunque también influye. Su mujer valoraba la tranquilidad de estar trabajando en un puesto más cómodo y relajado como es el BEI en Luxemburgo. Teme ahora la mayor exposición a la que se va a tener que enfrentar con la vuelta a la primera línea de la política en Madrid, y lamenta también la cantidad de cosas a las que tendrá que renunciar. En todo caso, su esposa le apoya totalmente.