Pedro Sánchez ‘recuperará’ su escaño en el Pleno de la moción de censura

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el Congreso, tanto el PSOE como la Mesa cuentan con que Sánchez vuelva a sentarse en el mismo escaño que ocupó en su primera etapa como jefe de la oposición: el correspondiente al del presidente del Grupo Socialista, y que ahora ocupa Margarita Robles.

El secretario general, que renunció a su acta de diputado antes de que los socialistas se abstuvieran para facilitar la investidura de Rajoy, vuelve de esta forma a la bancada de su Grupo, aunque ese asiento solo lo ocupará los dos días que dure el debate: si fracasa la moción, solo podrá seguir los plenos desde la tribuna de invitados; y si prospera, ocupará los “sillones azules” correspondientes al Gobierno.

El regreso de Sánchez a la bancada socialista, en todo caso, provocará que Margarita Robles tenga que desplazarse un escaño a su derecha, para aparecer junto al secretario general. La portavoz parlamentaria, explican las fuentes consultadas, es la “persona idónea” para defender la moción contra el PP antes de la intervención del secretario general, aunque esa participación aún no se ha confirmado oficialmente.

Conversaciones con los nacionalistas

A la espera de que Sánchez designe formalmente al diputado del PSOE que presentará la moción, el secretario general, y también el Grupo Socialista, se han movilizado para intentar garantizarse, al menos, 176 votos favorables que provoquen la marcha de Rajoy del Gobierno.

Por el momento, el líder del PSOE solo cuenta con los 85 votos de su bancada y los 71 de Unidos Podemos. En total, 156 “síes” que son insuficientes. Por ese motivo, Sánchez ya ha contactado con los partidos nacionalistas, PNV, ERC y PDeCAT que, con sus 23 votos favorables, garantizarían su llegada a La Moncloa.

Las fuentes consultadas afirman que los republicanos de Esquerra son, a día de hoy, los más proclives a apoyar la moción de censura, ya que la antigua Convergència y los nacionalistas vascos se inclinan por la abstención.

El PNV, de hecho, ha dejado caer que, en caso de apoyar la moción, no querría elecciones de forma inmediata, ya que eso provocaría la no aprobación de los Presupuestos y, además, podría suponer la llegada de Albert Rivera al Gobierno, algo que desde Ajuria Enea no quieren ver “ni en pintura” por la oposición del líder de Ciudadanos al Cupo Vasco.

Ofertas a Podemos y Ciudadanos

Si PDeCAT y el PNV se abstienen, Pedro Sánchez necesitaría, sí o sí, el respaldo de Ciudadanos, junto al de Podemos, para sacar adelante la moción de censura. Una ecuación que ya intentó hace dos años y no salió adelante y que esta vez se presume aún más difícil todavía, ante la negativa de los de Rivera de apoyarle al preferir la convocatoria de elecciones.

Consciente de esta postura, el secretario general del PSOE prepara una última oferta al partido naranja, consistente en poner en marcha “dos o tres reformas” y convocar, inmediatamente después, elecciones generales para elegir un nuevo Gobierno.

Así, Sánchez ofrecerá a Albert Rivera, y también a Pablo Iglesias, desbloquear por fin la reforma de RTVE y pactar, entre los tres, los cambios a realizar en la corporación. Además, también planteará modificar ley mordaza -sobre todo lo referente a los llamados “delitos de odio”-. Después, insistirá, se podrían celebrar nuevos comicios.

Las fuentes del PSOE consultadas por ECD reconocen que, a día de hoy, está “muy difícil” que la moción prospere. No obstante, añaden, lo van a “pelear” hasta el final, manteniendo abiertas conversaciones con todos estos partidos.