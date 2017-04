¿Disparó España un Patriot de 3 millones de dólares contra un dron de juguete?

“Y por supuesto, funcionó” advirtió el general Perkins. El problema, recalcó, es que el elevado coste del Patriot contrasta con el coste del pequeño cuadricóptero. “Si yo fuera el enemigo estaría pensando “hey, voy a ir a eBay a comprar todos los drones que pueda y gastar así todos los misiles Patriot” ironizó. El coste de una unidad Patriot se encuentra en el margen de los 3 millones de euros, según fuentes militares consultadas por ECD.

Sin embargo, el general norteamericano no nombró en ningún momento al país aliado que había lanzado el misil. En la red comenzó a especularse sobre la posible identidad de ese aliado que había recurrido a un Patriot para evitar a uno de estos drones.

El peligro de los drones de ‘juguete’

Desde hace algunos años, este tipo de aparatos se han convertido en un peligro para la seguridad de las tropas. El Estado Islámico, por ejemplo, los ha utilizado para introducir explosivos dentro de bases militares enemigas. Durante la batalla por Mosul, las fuerzas iraquíes llegaron a contabilizar hasta 16 ataques con ‘cuadricopteros bomba’ contra las tropas. Y el pasado año, el ejército sirio derribó uno de ellos y lo grabó:

Esta nueva amenaza ha obligado a todos los países a tomar serias precauciones ante la presencia de este tipo de aparatos cerca de instalaciones militares.

Pero, ¿qué país disparó el Patriot?

El general estadounidense se refiere al país como un “aliado muy cercano”, los primeros países en salir a la palestra fueron Israel y Arabia Saudí. Ambos países disponen de baterías Patriot y se encuentran en la zona de alcance de los grupos yihadistas que han recurrido a esta técnica en los últimos años.

Sin embargo, expertos militares del Ejército del Aire dan poca credibilidad a que haya sido Israel el país que haya usado Patriots para derribar un quiadricóptero. Principalmente, explican, porque son “pioneros en el desarrollo y uso de sistemas electrónicos capaces de tumbar cualquier dron de forma electrónica”. Se trata de los mismos que enviaron a España para proteger a la selección israelí durante su estancia en Gijón.

Este tipo de sistemas, fabricados en Israel por IAI, ya operativos y que ya han sido adquiridos por el Pentágono, están específicamente diseñados para localizar estos pequeños drones e interferir su señal hasta derribarlos.

Sin embargo, la defensa aérea israelí no es infalible. El pasado verano se reveló que una batería Patriot israelí se había activado por la entrada de un dron en espacio aéreo hebreo. También se enviaron cazas de combate a la zona, pero según los informes de la fuerza aérea israelí, los misiles no hicieron blanco y el aparato regresó intacto a la zona siria de donde había partido. Por tanto, la descripción –o el desenlace- del incidente no concuerda con el relatado por el general Perkins.

Todas las miradas, por tanto, parecían apuntar a Arabia Saudí como autor del disparo del Patriot. Sin embargo, una noticia reciente ha vuelto a reabrir el debate. Según ha sabido ECD, en algunas unidades militares españoles ya se comenta “¿y si hemos sido nosotros?”.

Un misil Patriot a Turquía

Hace unos días, el buque español ‘El Camino Español’ llegó al puerto turco de Iskederun. Su misión era transportar material militar de reemplazo para el destacamento que el Ejército de Tierra tiene desplegado en la ciudad de Adana. Y en su bodega iba un contenedor que portaba un sólo misil Patriot, que fue entregado a los militares españoles.

El operativo ‘Active Fence’ de la OTAN (o ‘Apoyo a Turquía’, como la denomina el Mando de Operaciones) tiene como misión la protección del territorio turco –y también la base aérea estadounidense de Incirlik- de posibles ataques aéreos procedentes de Siria, ya sea por parte del Daesh o del régimen de Basar Al Assad.

España tiene desplegados desde 2015 más de cien militares en el terreno y una batería Patriot, operativa las 24 horas del día. Según confirman fuentes militares a ECD, técnicos de Tierra confirmaron hace algunos meses que “todos los lanzadores, el radar y la planta de energía funcionaban correctamente” y no había “proyectiles a punto de caducar”. Lo que hay llevado a algunos a preguntarse: “¿Por qué envíanos un solo Patriot a Turquía?”. El enigma continuará, de momento, bajo el sello de secreto que impone la OTAN a sus operaciones.