TRECE ha despedido a Marhuenda por su línea dura con Cataluña

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Francisco Marhuenda al ver que directivos de la cadena no le llamaban para transmitirle la decisión que acababan de tomar, llamó por teléfono él mismo el domingo por noche -un día después de enterarse de su despido por María Claver-.

En la conversación el director de La Razón pidió una explicación sobre su despido. Las razones que le dieron responsables de TRECE fueron las siguientes:

“Queremos hacer una nueva televisión. No queremos una cadena crítica con el independentismo”. Hay que recordar que de cara a la nueva temporada directivos de TRECE apostaron por un 'nuevo Cascabel' con menos política, más temas sociales y más entrevistas con imágenes.

Para llevar a cabo este cambio la cadena fichó a Virginia García como nueva directora del programa. Este giro en la temática del espacio ha provocado prescindir de ciertos tertulianos habituales del programa como son: Jaime González, Antonio Pérez Henares, Carlos Dávila, María Claver, Alfonso Rojo, Ricardo Martín y Antonio Naranjo.

Añadieron, “además, Paco trabajas en un grupo distinto al nuestro”. Explican a ECD que alegaron que Marhuenda está al frente del periódico de Grupo Planeta y el rotativo compite en el mercado con el diario 'ABC'. Hay que recordar que Vocento -grupo al que pertenece 'ABC'- firmó en 2013 un acuerdo estratégico con COPE para reforzar su estrategia editorial y de negocio.

Fuentes próximas a Francisco Marhuenda cuentan a este confidencial que al periodista -esta última explicación- le pareció una “razón absurda”. Recuerdan que el conocido tertuliano lleva desde 2008 al frente de la dirección de La Razón, y su cargo nunca ha supuesto una objeción para su colaboración con TRECE.

El colaborador de programas como 'Al Rojo Vivo' o 'laSexta Noche' reaccionó a través de su cuenta de Twitter, después de conocer la noticia. Aseguró que esta decisión la había tomado Fernando Giménez-Barriocanal, presidente y consejero delegado de COPE. En otro de sus 'tweet' incluyó -como otro responsable de la decisión- a José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal. Seguidamente rectificó añadiendo que le había llamado Gil Tamayo y aseguraba no tener conocimiento de esta medida.

#Despido13TV Gil Tamayo me ha llamado y me asegura que no sabía nada y que no se lo habían dicho