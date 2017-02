Miles de visitantes de Barcelona abren cada año la app de Uber para intentar pedir un coche pero no pueden hacerlo. No existe en la Ciudad Condal. Pero el récord se ha registrado estos días, con ocasión del Mobile World Congress (MWC). En cuatro días, más de 10.000 personas han abierto la aplicación para pedir un Uber… sin poder lograrlo.

Una anomalía que choca con el mapa donde la compañía opera en Europa. Figuran casi 90 grandes ciudades de prácticamente todos los países europeos: Amsterdam, Roma, Praga, Oslo, París, Milán, Londres, Lisboa, Estocolmo, Dublín, Copenhague, Atenas, Berlín... Y en 523 de todo el mundo. Sin embargo, Uber no está en Barcelona.

El Mobile World Congress atrae a más de 100.000 asistentes de los cinco continentes. Y, según ha podido escuchar El Chivato a altos ejecutivos en los stands del MWC, la falta de Uber ha provocado las quejas de bastantes visitantes.

La perplejidad es especialmente notable entre directivos americanos. Están acostumbrados –explican- a moverse con este servicio por las grandes capitales que visitan.

“Excuse me, why isn’t there Uber in Barcelona?”. Es la pregunta a la que se han enfrentado ejecutivos españoles en la primera jornada de la feria de telefonía móvil más importante del mundo. “Les extraña que, con lo cosmopolita que es Barcelona, no puedan usar Uber”, destacan.

Se les traslada que el Ayuntamiento de la capital catalana está decidido a aplicar una política de mano dura contra lo que consideran intrusismo contra lo que consideran intrusismo en el sector del taxi. Y se opone a una regulación que facilite el establecimiento de este servicio. “Pero por mucho que se les explica, no acaban de entenderlo”, añaden.