Avanza, el nuevo partido promovido por Benigno Blanco, será presentado el 11 de junio

Según ha sabido El Confidencial Digital, la nueva formación política será presentada en Madrid el próximo 11 de junio, en el Cine Capitol.

Avanza, que propugna una política de principios con libertad, competirá con el Partido Popular en los sectores ideológicos de la derecha y conservadores, por considerar que están siendo desatendidos por Mariano Rajoy y la actual línea del PP.

Ruiz-Gallardón no está en el proyecto

Además de otros apoyos, Benigno Blanco cuenta con el respaldo de un grupo de empresarios, entre los que figura Antonio Torres.

En estos momentos los iniciadores del partido están trabajando en el fichaje de un líder político y social que pueda servir de rostro público de esta iniciativa.

Quien no estará en el proyecto es Alberto Ruiz Gallardón, a quien repetidamente se ha citado como promotor e integrante del nuevo partido.

Fuentes cercanas, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, confirman que el ex ministro mantiene su compromiso de no volver a la actividad política, anunciado cuando abandonó el ministerio. Actualmente sigue siendo militante del PP, paga por ello la cuota correspondiente, y no tiene la menor intención de abandonar un partido en el que milita desde su fundación.

El PP ha girado hacia la socialdemocracia

El principal promotor del nuevo partido, Benigno Blanco, ha declarado recientemente que en España "la referencia histórica de la izquierda, el Partido Socialista, etá desapareciendo". Y que en la derecha sucede algo parecido, al haberse convertido el PP en "un partido socialdemócrata clásico", que ha dejado sin representación política el "hueco que apuesta por la economía de mercado y se identifica con los valores clásicos del humanismo cristiano (vida, familia, educación) que el PP ya no representa".

"Ese hueco se va a llenar", aseguró, porque "en la historia las causas producen efectos. Pero no es un proceso matemático. No sé cuándo se va a producir esa eclosión, pero intuyo que no va a tardar mucho".

Millones de españoles sin representación

Tal y como se puede leer en la página web de presentación del acto fundacional, que acaban de lanzar, en Avanza “hemos puesto en marcha la construcción de un sólido proyecto político que llevará a la vida parlamentaria y al debate público las convicciones e intereses de millones de españoles que hoy carecen de representación. Queremos una España y una Europa orgullosas de todo lo bueno que representa su pasado, preocupados por las necesidades de las personas en el presente y con la vista puesta en un futuro que nos mira con esperanza”.

A la hora de definirse, de responder a la pregunta sobre quiénes son, declaran: “Somos personas corrientes, de todas las generaciones, que deseamos aportar nuestro granito de arena para hacer realidad otra España posible. Se trata de una responsabilidad que concierne a todos y cada uno de nosotros, y hemos decidido implicarnos sin miedo y con determinación”.

A los fundadores de Avanza les interesa “el compromiso con la dignidad de las personas concretas que exigen políticas centradas en sus necesidades; el orgullo por todo lo bueno que nos aportaron nuestros mayores; la construcción de un futuro alentador para los jóvenes; la pasión por la libertad; el convencimiento firme de que la política es una responsabilidad de todos que no debe continuar secuestrada por unos pocos; las libertades de pensamiento, educación y empresa; la lucha contra la exclusión social y la marginación; una política abierta a todos, libre de partidismos excluyentes y siempre apegada a la realidad”.