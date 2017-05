Hablan los cocineros de La Moncloa: “Si pudiéramos dejaríamos a Rajoy sin comer”

El Confidencial Digital ha podido hablar, bajo condición de anonimato, con varios de los empleados que desempeñan este servicio en el complejo presidencial. Algunos de ellos llegan a denunciar también “presiones” ejercidas tanto por la contrata como por el Ministerio para que la plantilla no se movilice contra esta situación. Por lo pronto, han decidido no servir los viernes durante el Consejo de Ministros. “No podemos hacer unos paros más agresivos porque no podemos permitirnos perder más dinero al mes”, explican.

Critican la actitud “negligente” de la empresa concesionaria y reclaman medidas para cobrar sus nóminas, como puede ser la retención de la facturación y la fianza de Ramiro Jaquete. “Muchos somos cabezas de familia y estamos desesperados”, confiesan.

“Si pudiéramos dejaríamos a Rajoy sin comer”

“Si pudiéramos dejaríamos a Rajoy sin comer”, claman al unísono varios trabajadores. Pero lamentan que la huelga no puede llegar a Rajoy y su familia porque cuentan con un servicio de cocina y camareros propio.

El cocinero José Roca se puso al frente de los fogones de La Moncloa a finales de 2011 tras la jubilación de Julio González de Buitrago, quien había estado durante 32 años en este puesto desde su entrada en Presidencia del Gobierno en tiempos de Adolfo Suárez.

Roca era el más veterano de los cocineros que trabajaban con González de Buitrago en el recinto presidencial, así que el traspaso de poderes fue de lo más apacible.

Una situación extendida en la Administración

Los trabajadores aseguran también que la situación en Presidencia del Gobierno no es un hecho aislado sino que se viene produciendo de manera “sistemática” con otras empresas de la restauración que concursan con la Administración a pesar de no ser solventes.

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha venido acusando a la Administración de “mirar para otro lado y no cumplir con sus responsabilidades como contratante”, que pasarían por rescindir los contratos con las empresas que no cumplen sus obligaciones y contratar con aquellas que sí son solventes. “No vamos a consentir esta situación que CCOO va a seguir denunciando”, advierte.